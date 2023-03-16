La industria del desarrollo de software en América Latina y en el mundo atraviesa un punto de inflexión histórico. Hemos dejado atrás la era en la que la inteligencia artificial (IA) solo predecía texto; hoy, los nuevos modelos son capaces de "pensar", razonar de forma profunda, corregir sus propios errores y ejecutar tareas de programación de manera autónoma antes de entregar un resultado.

Este cambio de paradigma está transformando el día a día de los programadores. Herramientas de última generación como OpenAI o3, Claude 3.5 (Anthropic) y Gemini (Google), junto con plataformas nativas de IA como el editor Cursor o GitHub Copilot, permiten a los desarrolladores delegar tareas repetitivas, agilizar la mejora de código y crear productos tecnológicos complejos utilizando simplemente el lenguaje natural. Según datos recientes del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), la región lidera la adopción pragmática de estas tecnologías, impulsada por la necesidad de optimizar procesos, acelerar el lanzamiento de productos mínimos viables (MVPs) y cerrar la brecha de talento técnico.

De acuerdo con esto, diversos expertos advierten que la automatización no reemplaza el criterio humano, sino que lo potencia. En este contexto, el ingeniero Miguel Alejandro Ponce Proaño, MSc., especialista en la aplicación práctica de herramientas de IA en entornos reales y máster en Ciencia de Datos por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), destaca la importancia de este cambio de paradigma: "La inteligencia artificial no reemplaza al programador; redefine su rol hacia la supervisión, validación e interacción con agentes de IA para la generación de código, y crea nuevas oportunidades laborales basadas en la colaboración entre humanos y sistemas inteligentes”.

Seminario web: Desarrollo de software asistido por inteligencia artificial: del prompt al código funcional

La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que se desarrolla software. Hoy, los modelos de lenguaje (LLM) permiten transformar instrucciones en lenguaje natural en código funcional, optimizado y listo para producción. Sin embargo, el verdadero diferencial no está solo en usar la IA, sino en integrarla estratégicamente en todo el ciclo de desarrollo.

En este seminario web 100 % online, conocerás cómo funcionan los modelos de IA aplicados a la generación y análisis de código, cómo aprovechar entornos de desarrollo (IDE) potenciados con inteligencia artificial y cómo aplicar técnicas avanzadas de prompting para obtener resultados precisos, limpios y mantenibles.

Aprenderás a integrar la IA en las etapas de diseño, implementación, refactorización y documentación, convirtiendo una necesidad técnica en una solución funcional de forma inmediata y eficiente.

Detalles del evento:

El seminario web lo impartirá el próximo 22 de julio Miguel Alejandro Ponce Proaño, máster en Ciencia de Datos por la UOC, profesional en Ciencias de la Computación con más de diez años de experiencia en desarrollo de software y especialista en la aplicación práctica de herramientas de IA en entornos reales.

Horarios por país:

8:00 p. m. | Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

| Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay 7:00 p. m. | Bolivia, Cuba, Chile, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana

| Bolivia, Cuba, Chile, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana 6:00 p. m. | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 5:00 p. m. | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México

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