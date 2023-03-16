Detrás de cada trámite, de cada programa social y de cada proyecto público en México, hay personas. Según datos del Censo Nacional de Gobierno Federal del INEGI, la Administración Pública Federal reúne a cerca de 1.574.971 millones de hombres y mujeres que día a día mueven el país. Responder a las necesidades de la sociedad en un mundo que cambia tan rápidamente requiere algo fundamental: herramientas actualizadas, espacio para aprender y un compromiso firme con la honestidad y la eficiencia.

Para hacer esto posible, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) —dependencia encargada de planear y coordinar políticas de integridad pública, fiscalización, transparencia y profesionalización del servicio público— ha sumado esfuerzos con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), pionera mundial en educación virtual. Juntas, buscan romper las barreras del tiempo y la distancia para llevar formación de alto nivel a quienes trabajan por el bien común, fomentando la ética y la aceleración del proceso de modernización del Estado.

El convenio, que entró en vigor en enero de 2026 y mantendrá una vigencia de cinco años, ofrece una cobertura integral a lo largo de todo el territorio mexicano. Beneficiará a personal adscrito a dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la APF, abarcando todos los niveles de la estructura pública: desde personal operativo y técnico hasta cargos de mando y dirección.

Beneficios académicos y económicos

Gracias al acuerdo, las personas servidoras públicas podrán acceder a beneficios exclusivos en la matrícula durante toda la vigencia del convenio:

45 % de ayuda al estudio para másteres universitarios oficiales (excluyendo programas de profesionalización).

para másteres universitarios oficiales (excluyendo programas de profesionalización). 30 % de ayuda al estudio para programas de formación propia, como diplomas de experto y diplomas de especialización.

Oferta educativa adaptada a los retos del sector público

La UOC pone a disposición del personal gubernamental una amplia oferta formativa orientada a resolver las demandas actuales de la gestión pública. Entre los másteres universitarios oficiales destacan programas en Administración y Gobierno Electrónico, Dirección y Gestión Pública, Análisis Político, Ciudad y Urbanismo, Derechos Humanos, Democracia y Globalización, Ciberdelincuencia, Abogacía y Procura, Gestión Estratégica de la Información y el Conocimiento, Inteligencia de Negocio y Big Data y Fiscalidad.

Asimismo, la propuesta académica se complementa con diplomas de experto en áreas estratégicas como Gobierno Abierto, Compliance y Buen Gobierno, Gestión de Proyectos Públicos, Transformación Digital, Contratación Pública, Protección de Datos y Gestión Estratégica del Talento; así como diplomas de especialización en Transparencia y Acceso a la Información, Liderazgo y Dirección Pública y Gestión Pública Digital.

Flexibilidad y alcance nacional

Todos los programas se impartirán en modalidad 100 % en línea, lo que garantiza una total flexibilidad para que el personal pueda compaginar sus estudios con las responsabilidades laborales cotidianas. Esta metodología permite la participación equitativa de funcionarias y funcionarios radicados en cualquiera de los 32 estados de México, lo que elimina barreras geográficas y facilita el acceso a una formación internacional con aplicación práctica e inmediata en el entorno público.

Con la firma de este convenio, la UOC y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirman su compromiso con el desarrollo del talento en el sector público. La iniciativa no solo facilitará el acceso a una educación internacional rigurosa y flexible, sino que sentará las bases para consolidar una cultura de integridad, rendición de cuentas e innovación tecnológica en la Administración Pública Federal de México.

Para consultar las bases, la oferta educativa completa y postularte con los beneficios del convenio, entra al siguiente enlace: https://ayudasestudio-uoc.typeform.com/CONVENIOSABG