Daniel López Gómez

Profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación

Experto/a en: Consecuencias sociales y éticas de las innovaciones tecnológicas en el campo de la salud y la atención social, especialmente en la promoción del envejecimiento activo y la vida independiente. Formas de apropiación social de la tecnología y participación en procesos de innovación social y tecnológica por parte de colectivos vulnerables. Covivienda sénior. Gestión de situaciones de emergencia y desastres con colectivos especialmente vulnerables.

Grupo de investigación: CareNet / Internet Interdisciplinary Institute (IN3).