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Gestión documental

Qué es un sistema de gestión documental (SGD)

«La gestión documental consiste en controlar de un modo eficiente y sistemático la creación, la recepción, el mantenimiento, la utilización y la disposición de los documentos.» (ISO 15489-1: 2001 [E], Información y documentación - Gestión documental)

Los objetivos de un SGD son los siguientes:

  1. Coordinar y controlar las actividades específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación de los documentos.

  2. Custodiar y recuperar la documentación que se genera de un modo eficaz.

  3. Garantizar el buen funcionamiento de la organización y el cumplimiento de la legislación vigente.

El archivo ofrece apoyo interno en la toma de decisiones para el trabajo diario y asegura una preservación adecuada del patrimonio histórico y documental de la organización. Asimismo, tiene un importante papel en la calidad y la imagen de la organización, por los siguientes motivos:

  1. Evita la pérdida de la documentación, ya que todos los documentos están integrados e identificados en un único sistema.

  2. Evita la pérdida de tiempo en la recuperación de la documentación.

  3. Permite el control de accesos y de seguridad de la información de los documentos, e impide que terceras personas accedan a los contenidos.

  4. Establece un ciclo de vida de la documentación y posibilita su destrucción de un modo seguro y certificado.

  5. Establece la colaboración entre los diferentes órganos de la institución para una óptima gestión del SGD.

La gestión documental en la UOC

El Servicio de Archivo, Gestión Documental y Registro trabaja bajo las directrices y las políticas establecidas desde los distintos órganos de gobierno y de gestión, como la Secretaría General, la Gerencia o la Asesoría Jurídica. En este sentido, la Secretaría General de la UOC tiene entre sus competencias, según la resolución del rector de 15 de julio del 2013:

«Organizar los registros y archivos de la Universidad.»

De este modo, la UOC asume el compromiso de aplicar un sistema de gestión documental y archivo siguiendo las políticas de buen gobierno, transparencia, calidad y ajuste a la normativa vigente. La UOC, por defecto, tal y como se expresa en la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, se enmarca en el Sistema de Archivos de Cataluña por el mero hecho de ser una universidad:

La citada Ley 10/2001 prevé que los archivos de las universidades catalanas, independientemente de su titularidad, se integren en el Sistema de Archivos de Cataluña. De hecho, el sistema universitario de Cataluña está formado por todas las universidades establecidas en Cataluña, públicas y privadas. La UOC consta inscrita en el buscador del Sistema de Archivos de Cataluña en la siguiente dirección web:

Archivo de la UOC (AUOC)

En resumen, la UOC vela por la correcta aplicación del sistema de gestión documental y archivo en toda la organización, asegurando mediante el servicio responsable los instrumentos y los recursos necesarios para implementarlo, así como las políticas y los manuales.

El Cuadro de Clasificación (CdC)

El cuadro de clasificación de documentos es la herramienta principal de un sistema de archivo y gestión documental. Se trata de una representación jerárquica en la que se identifican y se codifican las series documentales.

A1000

ESTRUCTURA, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

B1000

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

C1000

REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

D1000

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

E1000

GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

F1000

GESTIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

G1000

GESTIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

H1000

LEGISLACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS

J1000

GESTIÓN ACADÉMICA

K1000

SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

M1000

ORDENACIÓN DE LA DOCENCIA

N1000

INVESTIGACIÓN

Las series documentales

Para que los documentos puedan ser gestionados con criterio por los trabajadores de la UOC, se agrupan por series documentales. Algunos ejemplos de series documentales son:

  • Expedientes académicos de los estudiantes.
  • Expedientes de personal laboral y docente.
  • Expedientes de quejas dirigidas al Síndic de Greuges de la Universidad.

Preservación de documentos

La universidad garantiza la integridad de su documentación mediante dos sistemas complementarios:

  • GDC (Gestor de Documentos Consorciado): plataforma para la gestión y custodia de los documentos durante su fase activa y semiactiva.
  • RODA: repositorio digital seguro que garantiza la preservación y el acceso a los documentos electrónicos a largo plazo, evitando la obsolescencia de los formatos y asegurando su autenticidad.

Esquema de metadatos

Uno de los elementos esenciales para la gestión de documentos electrónicos son los metadatos, datos que describen el contexto, el contenido y la estructura del documento y su gestión a lo largo del tiempo. Esta descripción es básica para garantizar una correcta preservación y un tratamiento en la gestión de una forma normalizada. El objetivo es asegurar el valor jurídico y legal del documento y facilitar las tareas de búsqueda y recuperación de este documento o de sus datos asociados con eficiencia. Gracias a este modelo se posibilita la interoperabilidad de documentos, datos o información con la Administración pública y con el resto de universidades.

Como resultado de ello, se ha elaborado un modelo de metadatos que se aplicará a los diferentes elementos de preservación de documentación electrónica, que son:

  • los expedientes
  • los documentos asociados a expedientes
  • los documentos simples
  • la firma electrónica