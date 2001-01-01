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Gestió documental

Què és un sistema de gestió documental (SGD)

«La gestió documental consisteix a controlar de manera eficient i sistemàtica la creació, la recepció, el manteniment, la utilització i la disposició dels documents.» (ISO 15489-1: 2001 [E], Informació i Documentació - Gestió Documental.)

Els objectius d'un SGD són:

  1. Coordinar i controlar les activitats específiques que afectin la creació, la recepció, la ubicació, l'accés i la preservació dels documents.

  2. Custodiar i recuperar la documentació que es genera d'una manera eficaç.

  3. Garantir el bon funcionament de l'organització i l'acompliment de la legislació vigent.

L'arxiu ofereix suport intern a la presa de decisions per a la feina diària i assegura una preservació adequada del patrimoni històric i documental de l'organització. Així mateix, té un paper important en la qualitat i la imatge d'una organització, atès que:

  1. Evita la pèrdua de la documentació, ja que tots els documents estan integrats i identificats en un únic sistema.

  2. Evita la pèrdua de temps en la recuperació de la documentació.

  3. Permet el control d'accessos i de seguretat de la informació dels documents, i impedeix que els continguts siguin vistos per terceres persones.

  4. Estableix un cicle de vida de la documentació i en possibilita la destrucció de manera segura i certificada.

  5. Estableix la col·laboració entre els diferents òrgans de la institució per a una bona gestió de l'SGD.

La gestió documental a la UOC

El Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Registre treballa sota les directrius i les polítiques establertes des dels diferents òrgans de govern i de gestió, com la Secretaria General, la Gerència o l'Assessoria Jurídica. En aquest sentit, la Secretaria General de la UOC té entre les seves competències, segons la resolució del rector de 15 de juliol de 2013:

«Organitzar els registres i arxius de la Universitat.»

D'aquesta manera, la UOC adquireix el compromís d'aplicar un sistema d'arxiu i gestió documental seguint les polítiques de bon govern, transparència, qualitat i ajust a la normativa vigent. La UOC, per defecte, tal com s'expressa a la Llei 10/2001 d'arxius de Catalunya, s'emmarca dins els Sistemes d'Arxius de Catalunya pel sol fet de ser una universitat:

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, preveu que els arxius de les universitats catalanes, independentment de la seva titularitat, s'integrin en el Sistema d'Arxius de Catalunya. De fet, el sistema universitari de Catalunya està format per totes les universitats establertes a Catalunya, públiques i privades. La UOC consta inscrita en el cercador del Sistema d'Arxius de Catalunya en el web següent:

Arxiu de la UOC (AUOC)

En resum, la UOC vetlla per l'aplicació correcta del sistema de gestió documental i arxiu en tota l'organització, assegurant per mitjà del servei responsable els instruments i els recursos necessaris per a implementar-lo, i també les polítiques i els manuals.

El quadre de classificació (QdC)

El quadre de classificació de documents és l'eina principal d'un sistema d'arxiu i gestió documental. Es tracta d'una representació jeràrquica en la qual s'identifiquen i es codifiquen les sèries documentals.

A1000

ESTRUCTURA, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

B1000

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS

C1000

REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES

D1000

GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

E1000

GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS

F1000

GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES

G1000

GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES

H1000

LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS

J1000

GESTIÓ ACADÈMICA

K1000

SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

M1000

ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA

N1000

RECERCA

Les sèries documentals

Perquè els documents puguin ser gestionats amb criteri pels treballadors de la UOC, s'agrupen per sèries documentals. Alguns exemples de sèries documentals són:

  • Expedients acadèmics dels estudiants.
  • Expedients de personal laboral i docent.
  • Expedients de queixes adreçades al Síndic de Greuges de la Universitat.

Preservació de documents

La Universitat garanteix la integritat de la seva documentació mitjançant dos sistemes complementaris:

  • GDC (Gestor de Documents Consorciat): plataforma per a la gestió i custòdia dels documents durant la seva fase activa i semiactiva.
  • RODA: repositori digital segur que garanteix la preservació i l'accés als documents electrònics a llarg termini, evitant l'obsolescència dels formats i assegurant-ne l'autenticitat.

Esquema de metadades

Un dels elements essencials per a la gestió de documents electrònics són les metadades, que són dades que descriuen el context, el contingut i l'estructura del document i la seva gestió al llarg del temps. Aquesta descripció és bàsica per a garantir-ne una preservació correcta i un tractament en la gestió d'una manera normalitzada. L'objectiu és assegurar el valor jurídic i legal del document i facilitar les tasques de cerca i recuperació d'aquest document o de les seves dades associades d'una manera eficient. Gràcies a aquest model es possibilita la interoperabilitat de documents, dades o informació amb l'Administració pública i també amb la resta d'universitats.

Com a resultat s'ha elaborat un model de metadades que s'aplicarà als diferents elements de preservació de documentació electrònica, que són:

  • expedients
  • documents associats a expedients
  • documents simples
  • signatura electrònica