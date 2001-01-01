Legislación
Normativa general
Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán
Ley 10/2001, de archivos y documentos
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán
Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos
Decreto 190/2009, de 9 de diciembre, de los requisitos de los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña, del procedimiento de integración y del Registro de Archivos de Cataluña
Decret 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d'Arxius i la Inspecció General de Biblioteques
Normativa propia
Reglamento del Archivo de la Universitat Oberta de Catalunya. Texto aprobado por el Consejo de Dirección el 14 de junio de 2021.
Reglamento de Registro de la Universitat Oberta de Catalunya. Texto aprobado por el Consejo de Dirección el 11 de junio de 2024.
Administración electrónica
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.
Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el cual se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).
Reglamento (UE) núm. 910/2014 (Reglamento eIDAS), sobre identificación electrónica y servicios de confianza.