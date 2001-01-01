Normativa general

Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán

Ley 10/2001, de archivos y documentos

Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán

Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

Decreto 13/2008, de 22 de enero, sobre acceso, evaluación y selección de documentos

Decreto 190/2009, de 9 de diciembre, de los requisitos de los archivos del Sistema de Archivos de Cataluña, del procedimiento de integración y del Registro de Archivos de Cataluña

Decret 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d'Arxius i la Inspecció General de Biblioteques

Normativa propia

Reglamento del Archivo de la Universitat Oberta de Catalunya. Texto aprobado por el Consejo de Dirección el 14 de junio de 2021.

Reglamento de Registro de la Universitat Oberta de Catalunya. Texto aprobado por el Consejo de Dirección el 11 de junio de 2024.

Administración electrónica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

Real decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el cual se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

Reglamento (UE) núm. 910/2014 (Reglamento eIDAS), sobre identificación electrónica y servicios de confianza.