Legislació
Normativa general
Llei 9/1993, del patrimoni cultural català
Llei 10/2001, d'arxius i documents
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents
Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya
Decret 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d'Arxius i la Inspecció General de Biblioteques
Normativa pròpia
Reglament de l'Arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya. Text aprovat pel Consell de Direcció el 14 de juny de 2021.
Reglament de Registre de la Universitat Oberta de Catalunya. Text aprovat pel Consell de Direcció el 11 de juny de 2024.
Administració electrònica
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI).
Reglament (UE) núm. 910/2014 (Reglament eIDAS), sobre identificació electrònica i serveis de confiança.