Ordenación alfabética

Mozos, S. de los [y no De los Mozos, S. ] Riemsdijk, H. van [y no Van Riemsdijk, H. ] Saussure, F. de [y no De Saussure, F. ]

punta

punta afilada

punta corriente

punta de cigarrillo

punta de diamante

punta de espárrago

punta de lanza

punta de París

punta de velocidad

punta seca

puntada

puntal

puntapié

puntaumbreño San Lorenzo de El Escorial

San Luis Potosí

San Miguel del Padrón

Sanlúcar de Barrameda

Sant Adrià de Besòs

Sant Agustí de Lluçanès

Sant Amanç de Pedrós

Sant Andreu de Castellbò

Santa Agnès del Munt

Santa Maria de Merlès

Santander

Santanyí

Santes Creus

Santo Domingo

Este tipo de ordenación ofrece una gran ventaja desde el punto de vista terminológico, ya que, como tiene en cuenta los espacios en blanco y los caracteres no alfabéticos (guiones, apóstrofos, acentos, etc.) que se encuentran en los componentes de un sintagma, permite agrupar los términos que pertenecen a una misma serie léxica sin las interrupciones que provocaría una ordenación continua como la que se muestra a continuación: