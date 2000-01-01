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Ordenación alfabética

Norma general

La ordenación alfabética en español es la siguiente:

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  ñ  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

Observaciones

  1. La RAE considera que ch, ll y rr son dígrafos. Así pues, las palabras que las contengan deben alfabetizarse considerando que son combinaciones de letras, no letras.
  2. Las palabras con guion apóstrofo se clasifican como si no lo tuvieran. En el caso de palabras que solo se distinguen porque una tiene guion y la otra no, esta va en primer lugar.
  3. Las palabras que llevan tilde diéresis suelen clasificarse como si no la llevasen. En el caso de palabras que solo se distinguen por la tilde o la diéresis (sea porque una lleva alguno de estos signos y la otra no, sea porque los llevan diferentes), el orden de clasificación es el siguiente:

1.º: sin tilde
2.º: con tilde
3.º: con diéresis

Por tanto:  

como   Muller [apellido]
cómo   Müller [apellido]

 

  1. Las mayúsculas y minúsculas se igualan. En el caso de que dos palabras coincidan en sus caracteres excepto en el hecho de tener una la primera letra minúscula y la otra mayúscula, esta se suele ordenar después de aquella. Por tanto:

    anfitrión
    Anfitrión
  1. En el caso de dos o más palabras que se diferencian solo por la posición relativa de una misma diferencia, se aplican los criterios establecidos teniendo en cuenta solo la primera posición diferencial a partir del principio de la palabra. Por tanto:

    calculó
    cálculo
  1. Además, en el caso de la bibliografía, al ordenar alfabéticamente el nombre de los autores, no se tienen en cuenta las preposiciones —ni españolas ni extranjeras—, como de, von, van, etc., que se ponen detrás del apellido, a continuación del nombre o de su inicial.

    Mozos, S. de los [y no De los Mozos, S.]
    Riemsdijk, H. van [y no Van Riemsdijk, H.]
    Saussure, F. de [y no De Saussure, F.]
  2. En el caso de la bibliografía, al ordenar alfabéticamente el nombre de los autores, si el elemento que encabeza el apellido es un artículo o los tratamientos san y santa, este elemento mantendrá su posición como si se tratara de un apellido independiente.

    La Mota, Aurora
    Las Heras, Antonio
    Lo Savio, Francesco
    San José, María
    Santa Ana, Ignacio
  3. En el caso de ordenación alfabética de términos complejos, es decir, de más de una palabra, se aplica la ordenación discontinua. Este tipo de clasificación tiene en cuenta, en primer lugar, el primer componente del sintagma, después la palabra plena (sustantivo, adjetivo...) o el nexo que aparece en segundo lugar (preposición, conjunción, artículo...); y así sucesivamente. Por ejemplo:

    punta
    punta afilada
    punta corriente
    punta de cigarrillo
    punta de diamante
    punta de espárrago
    punta de lanza
    punta de París
    punta de velocidad
    punta seca
    puntada
    puntal
    puntapié
    puntaumbreño

    San Lorenzo de El Escorial
    San Luis Potosí
    San Miguel del Padrón
    Sanlúcar de Barrameda
    Sant Adrià de Besòs
    Sant Agustí de Lluçanès
    Sant Amanç de Pedrós
    Sant Andreu de Castellbò
    Santa Agnès del Munt
    Santa Maria de Merlès
    Santander
    Santanyí
    Santes Creus
    Santo Domingo


    Este tipo de ordenación ofrece una gran ventaja desde el punto de vista terminológico, ya que, como tiene en cuenta los espacios en blanco y los caracteres no alfabéticos (guiones, apóstrofos, acentos, etc.) que se encuentran en los componentes de un sintagma, permite agrupar los términos que pertenecen a una misma serie léxica sin las interrupciones que provocaría una ordenación continua como la que se muestra a continuación:

    punta
    punta afilada
    punta corriente
    puntada
    punta de cigarrillo
    punta de diamante
    punta de espárrago
    punta de lanza
    punta de París
    punta de velocidad
    puntal
    puntapié
    punta seca
    puntaumbreño

    San Lorenzo de El Escorial
    Sanlúcar de Barrameda
    San Luis Potosí
    San Miguel del Padrón
    Santa Agnès del Munt
    Sant Adrià de Besòs
    Sant Agustí de Lluçanès
    Sant Amanç de Pedrós
    Santa Maria de Merlès
    Santander
    Sant Andreu de Castellbò
    Santanyí
    Santes Creus
    Santo Domingo

 