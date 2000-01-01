La ordenación alfabética en español es la siguiente:
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
Observaciones
La RAE considera que ch, ll y rr son dígrafos. Así pues, las palabras que las contengan deben alfabetizarse considerando que son combinaciones de letras, no letras.
Las palabras con guion o apóstrofo se clasifican como si no lo tuvieran. En el caso de palabras que solo se distinguen porque una tiene guion y la otra no, esta va en primer lugar.
Las palabras que llevan tilde o diéresis suelen clasificarse como si no la llevasen. En el caso de palabras que solo se distinguen por la tilde o la diéresis (sea porque una lleva alguno de estos signos y la otra no, sea porque los llevan diferentes), el orden de clasificación es el siguiente:
1.º: sin tilde
2.º: con tilde
3.º: con diéresis
Por tanto:
como Muller [apellido]
cómo Müller [apellido]
Las mayúsculas y minúsculas se igualan. En el caso de que dos palabras coincidan en sus caracteres excepto en el hecho de tener una la primera letra minúscula y la otra mayúscula, esta se suele ordenar después de aquella. Por tanto:
anfitrión Anfitrión
En el caso de dos o más palabras que se diferencian solo por la posición relativa de una misma diferencia, se aplican los criterios establecidos teniendo en cuenta solo la primera posición diferencial a partir del principio de la palabra. Por tanto:
calculó
cálculo
Además, en el caso de la bibliografía, al ordenar alfabéticamente el nombre de los autores, no se tienen en cuenta las preposiciones —ni españolas ni extranjeras—, como de, von, van, etc., que se ponen detrás del apellido, a continuación del nombre o de su inicial.
Mozos, S. de los [y no De los Mozos, S.]
Riemsdijk, H. van [y no Van Riemsdijk, H.]
Saussure, F. de [y no De Saussure, F.]
En el caso de la bibliografía, al ordenar alfabéticamente el nombre de los autores, si el elemento que encabeza el apellido es un artículo o los tratamientos san y santa, este elemento mantendrá su posición como si se tratara de un apellido independiente.
La Mota, Aurora
Las Heras, Antonio
Lo Savio, Francesco
San José, María
Santa Ana, Ignacio
En el caso de ordenación alfabética de términos complejos, es decir, de más de una palabra, se aplica la ordenación discontinua. Este tipo de clasificación tiene en cuenta, en primer lugar, el primer componente del sintagma, después la palabra plena (sustantivo, adjetivo...) o el nexo que aparece en segundo lugar (preposición, conjunción, artículo...); y así sucesivamente. Por ejemplo:
punta
punta afilada
punta corriente
punta de cigarrillo
punta de diamante
punta de espárrago
punta de lanza
punta de París
punta de velocidad
punta seca
puntada
puntal
puntapié
puntaumbreño
San Lorenzo de El Escorial
San Luis Potosí
San Miguel del Padrón
Sanlúcar de Barrameda
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Amanç de Pedrós
Sant Andreu de Castellbò
Santa Agnès del Munt
Santa Maria de Merlès
Santander
Santanyí
Santes Creus
Santo Domingo
Este tipo de ordenación ofrece una gran ventaja desde el punto de vista terminológico, ya que, como tiene en cuenta los espacios en blanco y los caracteres no alfabéticos (guiones, apóstrofos, acentos, etc.) que se encuentran en los componentes de un sintagma, permite agrupar los términos que pertenecen a una misma serie léxica sin las interrupciones que provocaría una ordenación continua como la que se muestra a continuación:
punta
punta afilada
punta corriente
puntada
punta de cigarrillo
punta de diamante
punta de espárrago
punta de lanza
punta de París
punta de velocidad
puntal
puntapié
punta seca
puntaumbreño
San Lorenzo de El Escorial
Sanlúcar de Barrameda
San Luis Potosí
San Miguel del Padrón
Santa Agnès del Munt
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Amanç de Pedrós
Santa Maria de Merlès
Santander
Sant Andreu de Castellbò
Santanyí
Santes Creus
Santo Domingo