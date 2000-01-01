Tono comunicativo de la UOC

Como institución, en la UOC tenemos definida una identidad verbal que busca dar coherencia a la comunicación que emitimos, reforzar la identidad corporativa y conectar emocionalmente con nuestro público. Aunque el tono debe adaptarse a cada situación comunicativa, al destinatario y al canal, queremos que nuestra comunicación sea asertiva, vital e inspiradora y que refleje los valores que nos definen: compromiso, inconformismo, pasión, excelencia y amabilidad.

Encontraréis los detalles sobre nuestra identidad verbal en la Guía de identidad verbal, dirigida al equipo propio (se necesita tener usuario del campus para acceder al recurso).