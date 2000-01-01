To comunicatiu de la UOC
Com a institució, a la UOC tenim definida una identitat verbal que busca donar coherència a la comunicació que emetem, reforçar la identitat corporativa i connectar emocionalment amb el nostre públic. Tot i que el to s'ha d'adaptar a cada situació comunicativa, al destinatari i al canal, volem que la nostra comunicació sigui assertiva, vital i inspiradora i que reflecteixi els valors que ens defineixen: compromís, inconformisme, passió, excel·lència i amabilitat.
Trobareu els detalls sobre la nostra identitat verbal a la Guia d'identitat verbal, adreçada a l'equip propi (per accedir-hi, cal tenir usuari del campus).