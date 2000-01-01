Tratamiento de la discapacidad

Prioriza la persona a la discapacidad
Evita utilizar expresiones que ponen el énfasis en las limitaciones de la persona y la equiparan a su condición, como persona discapacitada. Del mismo modo, conviene no utilizar como sustantivo adjetivos referidos a la discapacidad, puesto que contribuyen a identificar la situación en la que se encuentra una persona con la identidad de esta persona. Por ejemplo, en lugar de decir que una persona es discapacitada, es más adecuado decir que tiene una discapacidad.
|Puede utilizarse…
|Para sustituir…
|estudiantes con discapacidad
|estudiantes discapacitados
|persona en situación de dependencia
|persona dependiente
|una persona con esquizofrenia
|un esquizofrénico, una esquizofrénica
|una persona con discapacidad física
una persona con movilidad reducida
|un minusválido, una minusválida