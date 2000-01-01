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Tratamiento de la discapacidad

En los últimos años, la participación de las personas con discapacidad ha crecido en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el universitario. La lengua que utilizamos cuando redactamos es fundamental para garantizar la inclusión y la participación de estas personas, y un uso inapropiado puede contribuir a invisibilizarlas o a difundir una imagen negativa o estigmatizada de ellas.

En la UOC queremos que todas las personas se sientan bien mencionadas y bien representadas. Por este motivo, a continuación se presentan algunos criterios cuyo objetivo es dar apoyo para abordar la discapacidad de una forma adecuada en los textos y contribuir a dar una imagen de este colectivo objetiva y libre de estereotipos.

    Prioriza la persona a la discapacidad

    Evita utilizar expresiones que ponen el énfasis en las limitaciones de la persona y la equiparan a su condición, como persona discapacitada. Del mismo modo, conviene no utilizar como sustantivo adjetivos referidos a la discapacidad, puesto que contribuyen a identificar la situación en la que se encuentra una persona con la identidad de esta persona. Por ejemplo, en lugar de decir que una persona es discapacitada, es más adecuado decir que tiene una discapacidad

    Puede utilizarse…Para sustituir…
    estudiantes con discapacidadestudiantes discapacitados
    persona en situación de dependenciapersona dependiente
    una persona con esquizofreniaun esquizofrénico, una esquizofrénica
    una persona con discapacidad física
    una persona con movilidad reducida    		un minusválido, una minusválida

    Evita los eufemismos

    Habla de la discapacidad con naturalidad, sin suavizarla ni camuflarla. Es la mejor forma de romper estereotipos y desestigmatizarla.

    Puede utilizarse…Para sustituir…
    persona con discapacidadpersona con capacidades diferentes
    persona con otras capacidades
    persona especial
    persona con discapacidad físicapersona físicamente limitada

    No utilices términos obsoletos u ofensivos

    Se recomienda evitar algunos términos para referirnos a personas con discapacidad porque han quedado obsoletos o son claramente ofensivos, como por ejemplo:

    ❌ disminuido, disminuida

    ❌ impedido, impedida

    ❌ inválido, inválida

    ❌ minusválido, minusválida

    ❌ retrasado, retrasada

    ❌ subnormal

    ❌ trastornado, trastornada

    ❌ deficiente

    ❌ mongólico, mongólica

    Rehúye el paternalismo y el lenguaje compasivo y asistencialista

    No debemos usar un lenguaje compasivo que presente a las personas con discapacidad como víctimas o como personas que necesitan nuestro auxilio para tener una vida plena. Conviene utilizar la terminología adecuada en cada caso. En este sentido, hay que ir con cuidado a la hora de utilizar la palabra ayuda, puesto que puede transmitir la idea de que las personas con discapacidad están desvalidas o son dependientes. De acuerdo con esta perspectiva, en el ámbito académico hablamos de medidas o recursos de apoyo para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, y no de ayudas

    Puede utilizarse…Para sustituir…
    niño o niña que manifiesta (o presenta, o tiene) un trastorno del espectro autistaniño o niña que sufre un trastorno del espectro autista
    niño o niña que padece un trastorno del espectro autista 
    persona que presenta (o manifiesta, o tiene) síndrome de Downpersona afectada de síndrome de Down
    persona usuaria de una silla de ruedas
    persona que va en silla de ruedas    		persona postrada en una silla de ruedas

    El término necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)

    En el ámbito de la educación, hay estudiantes que, aunque no tienen una discapacidad reconocida, necesitan adaptaciones, puesto que las razones van más allá de la discapacidad: altas capacidades, situación socioeconómica vulnerable, trastornos del aprendizaje (como dislexia o TDAH), etc. Para englobar toda esta diversidad, utilizamos el término necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

    El término diversidad funcional

    El término preferente en la UOC es el de discapacidad, que es el consensuado tanto a escala nacional como internacional, de acuerdo, entre otros, con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, existen asociaciones, entidades y personas que usan el término diversidad funcional porque consideran que tiene una carga más positiva que el de discapacidad y equipara realmente a todas las personas. 