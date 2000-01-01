Tratamiento de la discapacidad

En los últimos años, la participación de las personas con discapacidad ha crecido en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el universitario. La lengua que utilizamos cuando redactamos es fundamental para garantizar la inclusión y la participación de estas personas, y un uso inapropiado puede contribuir a invisibilizarlas o a difundir una imagen negativa o estigmatizada de ellas.

En la UOC queremos que todas las personas se sientan bien mencionadas y bien representadas. Por este motivo, a continuación se presentan algunos criterios cuyo objetivo es dar apoyo para abordar la discapacidad de una forma adecuada en los textos y contribuir a dar una imagen de este colectivo objetiva y libre de estereotipos.