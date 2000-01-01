Tractament de la discapacitat

Prioritza la persona a la discapacitat
Evita emprar expressions que posen èmfasi en les limitacions de la persona i l’equiparen a la seva condició, com ara persona discapacitada. De la mateixa manera, convé no fer servir com a substantiu adjectius referits a la discapacitat, atès que contribueixen a identificar la situació en què es troba una persona amb la identitat d’aquesta persona. Per exemple, en comptes de dir que una persona és discapacitada, val més dir que té una discapacitat.
|Es pot fer servir…
|Per substituir…
|estudiants amb discapacitat
|estudiants discapacitats
|persona en situació de dependència
|persona dependent
|una persona amb esquizofrènia
|un esquizofrènic, una esquizofrènica
|una persona amb discapacitat física
una persona amb mobilitat reduïda
|un minusvàlid, una minusvàlida