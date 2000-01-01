Se puede beneficiar de eduroam cualquier integrante de la UOC, así como cualquier miembro del resto de las entidades adheridas. En el caso de la UOC, esto se traduce en cualquier persona que sea usuaria del Campus Virtual.

En la web https://cat.eduroam.org/# contáis con los instaladores para todos los sistemas operativos y dispositivos para configurar los diferentes clientes.