Red inalámbrica eduroam
Eduroam (education roaming) es una infraestructura inalámbrica de comunicaciones usada por la comunidad académica internacional con el objetivo de facilitar la movilidad. Permite a sus usuarios desplazarse entre las instituciones miembros y disponer de un entorno virtual de trabajo con conexión a internet, de los servicios y recursos de su organización de origen y de los servicios y recursos de la institución que los acoge; todo de la manera más transparente posible. En la práctica es como si existiera una gran red inalámbrica común, denominada eduroam, a la que es posible acceder desde diferentes puntos utilizando la misma configuración y las mismas credenciales de acceso.
Se puede beneficiar de eduroam cualquier integrante de la UOC, así como cualquier miembro del resto de las entidades adheridas. En el caso de la UOC, esto se traduce en cualquier persona que sea usuaria del Campus Virtual.
En la web https://cat.eduroam.org/# contáis con los instaladores para todos los sistemas operativos y dispositivos para configurar los diferentes clientes.