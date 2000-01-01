Xarxa sense fils Eduroam
Què és?
Eduroam (education roaming) és una infraestructura sense fil de comunicacions utilitzada per la comunitat acadèmica internacional amb l'objectiu de facilitar la mobilitat. Permet als usuaris desplaçar-se entre les institucions membres i disposar d'un entorn virtual de treball amb connexió a internet, dels serveis i recursos de la seva organització d'origen i dels serveis i recursos de la institució que els acull; tot de la manera més transparent possible. A la pràctica és com si hi hagués una gran xarxa sense fil comuna, anomenada eduroam, a la qual és possible accedir des de diferents punts utilitzant la mateixa configuració i les mateixes credencials d'accés (usuari/contrasenya).
Es pot beneficiar d'eduroam qualsevol integrant de la UOC i qualsevol membre de les altres entitats adherides. En el cas de la UOC, això es tradueix en qualsevol persona que sigui usuària del Campus Virtual.
Al web https://cat.eduroam.org/# disposeu dels instal·ladors per a tots els sistemes operatius i dispositius per configurar els diferents clients.