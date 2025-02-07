La UOC lanza la segunda edición de los Premios Impacto Alumni que pretenden poner en valor las historias personales y profesionales y la huella transformadora de la comunidad Alumni, una red que ya supera los 133.000 graduados y graduadas.

"Estos galardones harán visible el tejido humano, el talento profesional y la repercusión de nuestros alumnis a escala global", remarca Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC. "Hay alumnis en todo el mundo que, más allá de la virtualidad, tienen historias de cambio que impactan directamente en la sociedad, la mejoran y la nutren con soluciones innovadoras. Estos premios son nuestra manera de decirles que su éxito es nuestro orgullo y el mejor legado de la universidad", añade Jiménez.

Cómo participar

La convocatoria para presentar las candidaturas estará abierta hasta el próximo 16 de julio. Se pueden consultar las bases completas e inscribirse en este enlace.

La edición de este año mantiene la esencia del año pasado y reconocerá el talento, mediante tres categorías: la trayectoria profesional y personal, que, como novedad no permitirá la autopostulación y las candidaturas tendrán que ser presentadas por otro miembro de la comunidad UOC; la iniciativa tecnológica, que premiará un proyecto que haya generado un cambio positivo en el ámbito social, comunitario o ambiental, y el proyecto o iniciativa con impacto social, que aporte soluciones innovadoras en cualquier ámbito (educación, salud, empresa, cultura, etc.).

La gran cita: La noche Alumni 2026

El punto álgido de este certamen tendrá lugar en otoño, en La noche Alumni de 2026. Este acontecimiento será la ceremonia de entrega de los premios y también un espacio de reencuentro y aprendizaje para toda la comunidad. En esta velada conoceremos a los ganadores y celebraremos juntos el ADN UOC.

El legado de la 1.ª edición: grandes historias

En la primera edición, los premios pusieron el foco en perfiles que combinan la excelencia académica con una clara vocación de servicio e innovación. Recordamos a los ganadores y ganadoras que abrieron camino:

Celia Pilar Martínez Jiménez (Valencia): ganadora de la categoría Trayectoria Profesional y directora de Martínez Jiménez Lab por ser un referente en derechos humanos y democracia.

Jennifer Betzabe Samaniego (Ecuador), en la categoría Iniciativa Tecnológica, como experta en Data Science que lidera proyectos de innovación tecnológica.

Alex Andrés Jarrín Jurado (Ecuador), en la categoría Impacto Social con el proyecto de bioinformática de aplicación social y sanitaria.