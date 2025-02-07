Presenta't a la segona edició dels Premis Impacte Alumni

Presenta't a la segona edició dels Premis Impacte AlumniLa UOC distingirà els projectes i les històries transformadores impulsades per la comunitat Alumni
La UOC llança la segona edició dels Premis Impacte Alumni que pretenen reivindicar les històries personals i professionals i la petjada transformadora de la comunitat Alumni, una xarxa que ja supera els 133.000 graduats i graduades.
"Aquests guardons faran visible el teixit humà, el talent professional i la repercussió dels nostres alumnis a escala global", remarca Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC. "Hi ha alumnis arreu del món que, més enllà de la virtualitat, tenen històries de canvi que impacten directament en la societat, la milloren i la nodreixen amb solucions innovadores. Aquests premis són la nostra manera de dir-los que el seu èxit és el nostre orgull i el millor llegat de la Universitat", afegeix Jiménez.
Com participar-hi
La convocatòria per presentar les candidatures estarà oberta fins al pròxim 16 de juliol. Es poden consultar les bases completes i inscriure-s'hi en aquest enllaç.
L'edició d'enguany manté l'essència de l'any passat i reconeixerà el talent, mitjançant tres categories: la trajectòria professional i personal, que, com a novetat no permetrà l'autopostulació i les candidatures les haurà de presentar un altre membre de la comunitat UOC; la iniciativa tecnològica, que premiarà un projecte que hagi generat un canvi positiu en l'àmbit social, comunitari o ambiental, i el projecte o iniciativa amb impacte social, que aporti solucions innovadores en qualsevol àmbit (educació, salut, empresa, cultura, etc.).
La gran cita: La nit Alumni 2026
El punt àlgid d'aquest certamen tindrà lloc a la tardor, a La nit Alumni de 2026. Aquest esdeveniment serà la cerimònia de lliurament dels premis i també un espai de retrobament i aprenentatge per a tota la comunitat. Durant aquesta vetllada coneixerem els guanyadors i celebrarem plegats l'ADN UOC.
El llegat de la 1a edició: grans històries
En la primera edició, els premis van posar el focus en perfils que combinen l'excel·lència acadèmica amb una clara vocació de servei i innovació. Recordem els guanyadors i guanyadores que van obrir camí:
Celia Pilar Martínez Jiménez (València): guanyadora de la categoria Trajectòria Professional i directora de Martínez Jiménez Lab per ser un referent en drets humans i democràcia.
Jennifer Betzabe Samaniego (Equador), a la categoria Iniciativa Tecnològica, com a experta en Data Science que lidera projectes d'innovació tecnològica.
Alex Andrés Jarrín Jurado (Equador), a la categoria Impacte Social amb el projecte de bioinformàtica d'aplicació social i sanitària.