Las ayudas de matrícula para personas residentes en zonas rurales quieren favorecer el acceso a formación de nivel universitario para personas residentes en zonas rurales de la demarcación de Lérida.

Se convocan 10 becas parciales, de un importe de 1.000 €, destinadas a cualquier programa de grado o máster universitario de la UOC, y durante el primer y segundo semestre del curso académico 2025-2026, de conformidad con las siguientes bases.



Plazo de solicitud cerrado.



En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.

