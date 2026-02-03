Becas igualdad de oportunidades para personas residentes en zonas rurales de la demarcación de Lérida
Las ayudas de matrícula para personas residentes en zonas rurales quieren favorecer el acceso a formación de nivel universitario para personas residentes en zonas rurales de la demarcación de Lérida.
Se convocan 10 becas parciales, de un importe de 1.000 €, destinadas a cualquier programa de grado o máster universitario de la UOC, y durante el primer y segundo semestre del curso académico 2025-2026, de conformidad con las siguientes bases.
Plazo de solicitud cerrado.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-TABLÓN de la UOC.
- Cualquier programa de grado o máster universitario de la UOC, durante el primer y segundo semestre del curso académico 2025-2026.
A estas becas pueden optar aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
Ser més gran de 18 anys o complir-los en l'any que es comença a cursar el programa objecte de l'ajut.
Residir en una població amb menys de 2.000 habitants o de fins a 5.000 si està situada en una comarca amb una densitat de població inferior a 100 hab./km2, situada a la demarcació de Lleida.
Realitzar una matrícula d’un mínim de 15 crèdits docents en primera matrícula, al primer semestre, i una matrícula mínima de 15 crèdits docents, en primera matrícula, al segon semestre del curs acadèmic en un programa de Grau o de Màster Universitari de la UOC al curs 2025/2026.
Haver estat admès al programa per al qual s'ha sol·licitat la beca.
Tenir la voluntat, expressada mitjançant una carta de motivació, de vincular la formació a la seva implicació amb el món rural.
No tenir aplicada cap sanció disciplinària en l'expedient acadèmic durant tot el procés de postulació i de resolució de la beca.
No tenir aplicada cap sanció per impagament en l'expedient acadèmic durant tot el procés de postulació i de resolució de la beca.
Las personas beneficiarias solo podrán solicitar la ayuda para un único programa formativo.
El importe individual de la beca se concreta en una aportación de 1.000 €, repartida en dos semestres, para cursar cualquier programa de grado o de máster universitario de la UOC dentro del periodo comprendido en los dos semestres del curso académico 2025-2026.
El importe se dividirá en dos pagos de 500 €, uno por cada semestre, que se abonarán a la persona adjudicataria una vez confirmada la realización de la matrícula correspondiente.
Las personas que quieran obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases tendrán que:
Cumplimentar el formulario de solicitud de beca de la UOC:
Siguiendo las instrucciones que se encontrarán en el mismo formulario, deben adjuntar la siguiente documentación:
Documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente, según el país de residencia, que acredite la residencia legal.
Certificado de empadronamiento o certificado de convivencia que acredite la residencia en zonas rurales, según el requisito establecido en el artículo 3.1.2. Hay que tener en cuenta que la validez de los volantes o certificados de empadronamiento y de los volantes o certificados de convivencia es de tres [3] meses desde la fecha de expedición del documento.
Carta de motivación en la que se exprese la propuesta de cómo se vincula la formación con la residencia en una zona rural (requisito 3.1.5), según el modelo adjunto al anexo 1 de esta convocatoria. Se puede acreditar documentalmente el desarrollo de actividad económica, social o cultural en el mundo rural.
Declaración jurada de la trayectoria académica.
En el caso de las personas que inician un programa formativo, la documentación de acceso a los estudios solicitados.
Documentación acreditativa de las situaciones de vulnerabilidad que se establecen como criterio de valoración, si procede.
01 de diciembre de 2025 : fecha límite para solicitar la beca.
12 de diciembre de 2025: publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
Del 13 al 14 de diciembre de 2025: plazo de presentación de alegaciones.
- 17 de diciembre de 2025: publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-TABLÓN de la sede electrónica de la UOC.
Los cursos de la UOC se realizan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde los estudiantes encontrarán las aulas, su espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo, se puede consultar esta página.
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