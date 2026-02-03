Beques igualtat d'oportunitats per a persones residents en zones rurals de la demarcació de Lleida
Els ajuts de matrícula per a persones residents en zones rurals volen afavorir l'accés a formació de nivell universitari per a persones residents en zones rurals de la demarcació de Lleida.
Es convoquen 10 beques parcials, d'un import de 1.000 €, destinades a qualsevol programa de grau o màster universitari de la UOC, i durant el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2025-2026, de conformitat amb les bases següents.
Termini de sol·licitud tancat.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.
- Qualsevol programa de grau o màster universitari de la UOC, i durant el primer i el segon semestre del curs acadèmic 2025-2026.
A aquestes beques poden optar les persones que compleixin els requisits següents:
- Ser més gran de 18 anys o complir-los l'any que es comença a cursar el programa objecte de l'ajut.
- Residir en una població amb menys de 2.000 habitants, o de fins a 5.000 si està situada en una comarca amb una densitat de població inferior a 100 hab./km2. situada a la demarcació de Lleida.
- Haver estat admès al programa per al qual s'ha sol·licitat la beca.
- Realitzar una matrícula d’un mínim de 15 crèdits docents en primera matrícula, al primer semestre, i una matrícula mínima de 15 crèdits docents, en primera matrícula, al segon semestre del curs acadèmic en un programa de Grau o de Màster Universitari de la UOC al curs 2025/2026.
- Haver estat admès al programa per al qual s'ha sol·licitat la beca.
- Tenir la voluntat, expressada mitjançant una carta de motivació, de vincular la formació a la seva implicació amb el món rural.
- No tenir aplicada cap sanció disciplinària en l'expedient acadèmic durant tot el procés de postulació i de resolució de la beca.
Les persones beneficiàries només poden demanar l'ajut per a un únic programa formatiu.
L'import individual de la beca es concreta en una aportació de 1.000 €, repartida en dos semestres, per cursar qualsevol programa de grau o de màster universitari de la UOC dins el període comprès en els dos semestres del curs acadèmic 2025-2026.
L'import es dividirà en dos pagaments de 500 €, un per cada semestre, que s'abonaran a la persona adjudicatària una vegada confirmada la realització de la matrícula corresponent.
Les persones que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades a les bases hauran de:
Emplenar el formulari de beca de la UOC.
Seguint les instruccions que es trobaran en el mateix formulari, han d’adjuntar la documentació següent:
Document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent segons el país de residència i que acrediti la residència legal.
Certificat d'empadronament o certificat de convivència que acrediti la residència en zones rurals . Cal tenir en compte que la validesa dels volants o certificats d'empadronament i dels volants o certificats de convivència és de 3 mesos des de la data d'expedició del document.
Carta de motivació on s'expressi la proposta de com es vincula la formació amb la residència en una zona rural.
Es pot acreditar documentalment el desenvolupament d’activitat econòmica, social o cultural en el món rural
Declaració jurada de la trajectòria acadèmica
En el cas de les persones que inicien un programa formatiu, cal adjuntar la documentació d’accés als estudis sol·licitats.
- Documentació acreditativa de situacions de vulnerabilitat,si escau, que s’estableixen com a criteri de valoració.
01 de desembre de 2025: data límit per sol·licitar la beca..
12 de desembre de 2025: publicació de la llista provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
Del 13 al 14 de desembre de 2025: termini de presentació d'al·legacions.
17 de desembre de 2025: publicació de la llista definitiva de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
Els cursos de la UOC es fan en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on l'estudiantat trobarà les aules, el seu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
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