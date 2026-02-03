Beca del Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación publica una convocatoria anual de becas que constituye uno de los instrumentos que contribuyen de manera más eficaz a hacer posible el principio de igualdad de oportunidades; y también mejora la eficiencia educativa puesto que permite aprovechar las potencialidades de muchos jóvenes que pertenecen a familias con rentas bajas.
Plazo de solicitud abierto.
Los tipos de ayudas serán los siguientes:
- Beca de matrícula: incluye el importe correspondiente a los créditos matriculados por primera vez con docencia. El importe será el precio público oficial de acuerdo con el que establece la convocatoria de becas.
- Cuantía variable: el importe resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de la renta familiar, y se determinará mediante la aplicación de una fórmula de reparto.
El estudiante universitario que esté cursando o cursará estudios universitarios de cualquier titulación homologada y que no esté en posesión de ningún título de grado, de máster oficial, de licenciatura, de ingeniería o de arquitectura con validez en todo el territorio español. También podrán solicitar estas becas para cursar estudios de máster oficial o de segundo ciclo los estudiantes que hayan superado o estén en posesión de un título de los estudios previos que permitan el acceso al máster o al mencionado segundo ciclo y los estudiantes que cursen un curso de preparación para el acceso de mayores de 25 años a una universidad pública.
En función de tu domicilio familiar a 31/12/2025, deberás solicitar la beca a la AGAUR o al Ministerio de Educación.
Estudiantes con domicilio familiar en Cataluña
Si tu domicilio familiar está en Cataluña, debes realizar la solicitud a través de la web de AGAUR. Ten en cuenta que, en el formulario de solicitud, encontrarás la UOC como "Oberta de Catalunya".
Solicita la beca a través del web de la AGAUR (residentes en Cataluña)
Estudiantes con domicilio familiar fuera de Cataluña
Si tu domicilio familiar está fuera de Cataluña, debes realizar la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
Solicita la beca en la web del Ministerio de Educación (residentes fuera de Cataluña.
Para poder presentar la solicitud de beca, hay que cumplir los requisitos siguientes:
- Tener la nacionalidad española.
- En el caso de los extranjeros comunitarios, será necesario que el solicitante o alguno de sus sustentadores principales haya trabajado en España a lo largo del último año. Este requisito no será exigible para la obtención de la beca de matrícula. Además, los extranjeros no comunitarios deberán tener el permiso de residencia permanente.
La credencial de becario pretende que los estudiantes de las universidades públicas que piden la beca del Ministerio de Educación puedan no abonar el precio de la matrícula antes de conocer la resolución a su beca.
Estos estudiantes se matricularán con la condición de becario/becaria condicional.
Ámbito: puede pedir la acreditación cualquier estudiante que se matricule en una enseñanza conducente a un título oficial de grado, primer o segundo ciclo y másteres.
No será necesario solicitar la acreditación para aquellos estudiantes que tengan una credencial de becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso anterior de la convocatoria general y de movilidad, tanto si cursaban estudios universitarios como si cursaban otros estudios postobligatorios y superiores no universitarios (bachillerato, ciclos formativos, etc.).
No se puede solicitar si se cursa un título o estudio propio aunque sea en una universidad pública.
- Del 7 de abril al 18 de mayo de 2026 a las 15 h.