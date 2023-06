La credencial de becario pretende que los estudiantes de las universidades públicas que piden la beca del Ministerio de Educación puedan no abonar el precio de la matrícula antes de conocer la resolución a su beca.

Estos estudiantes se matricularán con la condición de becario/becaria condicional.

Ámbito: puede pedir la acreditación cualquier estudiante que se matricule en una enseñanza conducente a un título oficial de grado, primer o segundo ciclo y másteres.

No será necesario solicitar la acreditación para aquellos estudiantes que tengan una credencial de becario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso anterior de la convocatoria general y de movilidad, tanto si cursaban estudios universitarios como si cursaban otros estudios postobligatorios y superiores no universitarios (bachillerato, ciclos formativos, etc.).

No se puede solicitar si se cursa un título o estudio propio aunque sea en una universidad pública.