Beca del Ministerio de Educación

En función de tu domicilio familiar a 31/12/2025, deberás solicitar la beca a la AGAUR o al Ministerio de Educación.

Estudiantes con domicilio familiar en Cataluña

Si tu domicilio familiar está en Cataluña, debes realizar la solicitud a través de la web de AGAUR. Ten en cuenta que, en el formulario de solicitud, encontrarás la UOC como "Oberta de Catalunya".

Solicita la beca a través del web de la AGAUR (residentes en Cataluña)

Estudiantes con domicilio familiar fuera de Cataluña

Si tu domicilio familiar está fuera de Cataluña, debes realizar la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Solicita la beca en la web del Ministerio de Educación (residentes fuera de Cataluña.



Para poder presentar la solicitud de beca, hay que cumplir los requisitos siguientes: