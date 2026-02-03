Becas de matrícula con el Laboratorio STADA para cursar la especialización de Trastornos de Movimiento
Se convocan tres becas destinadas a cubrir el importe de la matrícula de la especialización de Trastornos del movimiento de la UOC durante el primer semestre del curso académico 2023-2024.
Plazo de solicitud cerrado.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablero de la UOC.
Especialización de Transtornos de Movimiento
A estas becas puede optar aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos:
Ser admitido/a por primera vez en el programa formativo objeto de esta convocatoria.
No haber recibido otras becas académicas de la UOC, al mismo nivel de estudios propuesto en esta convocatoria.
Estar en posesión de una titulación universitaria oficial de Grado, española o extranjera, de Medicina o Enfermería.
Ser residente del Estado Español.
La beca comporta una bonificación del 100 por cien (100%) sobre el importe total de la matrícula en la especialización de Trastornos del movimiento que se formalice durante el primer semestre del curso académico 2023-2024.
Las personas interesadas que quieran obtener alguna de las becas de matrícula convocadas en las bases tendrán que:
Primero: cumplimentar en primer lugar el formulario de solicitud de beca de la UOC: Solicita tu Beca Laboratorio STADA
Segundo: Enviar a la dirección de correo electrónico uocmadrid@uoc.edu con las siguientes especificaciones:
Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.
Fotocopia compulsada del título universitario oficial, o bien del resguardo de pago de las tasas de expedición del título. Si el título universitario oficial ha sido emitido por una universidad extranjera, la fotocopia compulsada tendrá que estar legalizada correctamente.
Fotocopia del certificado académico personal correspondiente al título universitario oficial aportado, que incluya el detalle de las asignaturas cursadas con la nota obtenida y el número de créditos superados.
Curriculum vitae, donde consten la relación de los artículos científicos o de divulgación científica que haya publicado la persona interesada.
- 18 de septiembre de 2023: Fecha límite para postular en la beca.
- 18 de septiembre 2023: Fecha límite para entregar la documentación requerida.
- 22 de septiembre de 2023: Publicación del listado provisional de personas seleccionadas en el e-tablero de la sede electrónica de la UOC.
- Del 23 al 24 de septiembre de 2023: Plazo de presentación de alegaciones.
- 26 de septiembre 2023: Publicación del listado definitivo de personas seleccionadas en el e-tablero de la sede electrónica de la UOC.
- Del 28 de septiembre al 09 de octubre de 2023: Periodo para la formalización de la matrícula.
Los cursos de la UOC se realizan online.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual donde encontrará las aulas, su espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
Para saber más sobre el modelo educativo consulta aquí.
- Puede consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablero de la sede electrónica de la UOC, en el apartado Becas, ayudas y premios.
- En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablero de la UOC.