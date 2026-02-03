Se convocan tres becas destinadas a cubrir el importe de la matrícula de la especialización de Trastornos del movimiento de la UOC durante el primer semestre del curso académico 2023-2024.

Plazo de solicitud cerrado.

En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablero de la UOC.