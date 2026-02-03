Beques de matrícula amb el Laboratori STADA per cursar l'especialització de Trastorns de Moviment
Es convoquen tres beques destinades a cobrir l'import de la matrícula de l’especialització de Trastorns del moviment de la UOC durant el primer semestre del curs acadèmic 2023-2024.
Termini de sol·licitud tancat.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.
Especialització de Trastorns de Moviment
A aquestes beques pot optar aquelles persones que compleixin els requisits següents:
Ser admès/a per primera vegada al programa formatiu objecte d'aquesta convocatòria.
No haver rebut altres beques acadèmiques de la UOC, al mateix nivell d'estudis proposat en aquesta convocatòria.
Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de Grau, espanyola o estrangera, de Medicina o Infermeria.
Ser resident de l'Estat espanyol.
La beca comporta una bonificació del 100 per cent (100%) sobre l'import total de la matrícula a l'especialització de Trastorns del moviment que es formalitzi durant el primer semestre del curs acadèmic 2023-2024.
Les persones interessades que vulguin obtenir alguna de les beques de matrícula convocades a les bases hauran de:
Primer: emplenar en primer lloc el formulari de sol·licitud de beca de la UOC: Sol·licita la teva Beca Laboratori STADA
Segon: Enviar a l'adreça de correu electrònic uocmadrid@uoc.edu amb les especificacions següents:
Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport.
Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial, o bé del resguard de pagament de les taxes d'expedició del títol. Si el títol universitari oficial l'ha emès una universitat estrangera, la fotocòpia compulsada haurà d'estar legalitzada correctament.
Fotocòpia del certificat acadèmic personal corresponent al títol universitari oficial aportat, que inclogui el detall de les assignatures cursades amb la nota obtinguda i el nombre de crèdits superats.
Curriculum vitae, on constin la relació dels articles científics o de divulgació científica que hagi publicat la persona interessada.
- 18 de setembre de 2023: Data límit per postular a la beca
- 18 de setembre 2023: Data límit per lliurar la documentació requerida.
- 22 de setembre de 2023: Publicació del llistat provisional de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 23 al 24 de setembre del 2023: Termini de presentació d'al·legacions.
- 26 de setembre 2023: Publicació del llistat definitiu de persones seleccionades a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 28 de setembre al 09 d'octubre del 2023: Període per a la formalització de la matrícula.
Els cursos de la UOC es realitzen en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el seu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Per saber-ne més sobre el model educatiu consulta aquí.
Podeu consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC, a l'apartat Beques, ajuts i premis.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti a les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.