Aplicaciones imprescindibles para estudiantes universitarios

Ser universitario significa aprender a organizarte, rendir más y, sobre todo, aprovechar bien tu tiempo. En la era digital, existen miles de aplicaciones que pueden hacerte la vida más fácil, pero… ¿cuáles realmente valen la pena?

En el Campus Virtual de la UOC ya tienes todo lo necesario para seguir tu plan de estudio, entregar trabajos y comunicarte con el profesorado o compañeras y compañeros. Sin embargo, a veces necesitas ir un poco más allá: herramientas que te ayuden a combinar el calendario académico con tu agenda laboral o personal, o que te sirvan para concentrarte mejor, planificarte o desconectar. En este artículo encontrarás una selección de aplicaciones para estudiantes universitarios que te ayudarán a sacar el máximo partido a tu día a día.

Organización y gestión del tiempo

Mantener el orden entre clases, trabajos y exámenes puede ser un desafío. Tener claro qué hacer y cuándo hacerlo es la clave para evitar el estrés. Estas aplicaciones te ayudarán a ganar en claridad y control:

Notion o Evernote . Son perfectas para centralizar tus apuntes, ideas y proyectos. Puedes crear bloques de texto, listas, imágenes o enlaces, y tenerlo todo conectado. Si eres más de estructura visual, Notion te encantará; si prefieres la simpleza, Evernote es tu aliada.

. Son perfectas para centralizar tus apuntes, ideas y proyectos. Puedes crear bloques de texto, listas, imágenes o enlaces, y tenerlo todo conectado. Si eres más de estructura visual, Notion te encantará; si prefieres la simpleza, Evernote es tu aliada. Google Calendar o Todoist . Son imprescindibles para planificar tareas, recordatorios y fechas de entrega. Todoist te permite dividir grandes proyectos en pequeñas acciones, mientras que Calendar es ideal para tener una visión global de tu semana o el mes.

. Son imprescindibles para planificar tareas, recordatorios y fechas de entrega. Todoist te permite dividir grandes proyectos en pequeñas acciones, mientras que Calendar es ideal para tener una visión global de tu semana o el mes. Forest. Si te cuesta resistirte a mirar el móvil cada dos minutos, esta aplicación ludifica la concentración. Cada vez que inicias un periodo de estudio, plantas un árbol virtual: si abandonas la tarea, el árbol se seca. Pequeños gestos que motivan grandes resultados.

Usar una de estas herramientas puede marcar la diferencia entre ir apagando fuegos o sentir que llevas las riendas de tu tiempo.

Estudio y productividad

Estudiar no siempre consiste en pasar horas delante de los apuntes, sino en aprovechar cada minuto con estrategia. Estas aplicaciones te ayudan a hacerlo de forma más efectiva y sin tanta distracción:

Quizlet . Transforma tus apuntes en tarjetas de memoria interactivas para repasar conceptos clave desde el móvil o el ordenador. Ideal para preparar exámenes o recordar términos específicos.

. Transforma tus apuntes en tarjetas de memoria interactivas para repasar conceptos clave desde el móvil o el ordenador. Ideal para preparar exámenes o recordar términos específicos. Grammarly o LanguageTool . Son tus aliadas si escribes en otros idiomas o quieres cuidar la calidad de tus textos. Te ayudan a revisar la ortografía, la gramática y el estilo, algo muy útil en trabajos académicos o presentaciones.

. Son tus aliadas si escribes en otros idiomas o quieres cuidar la calidad de tus textos. Te ayudan a revisar la ortografía, la gramática y el estilo, algo muy útil en trabajos académicos o presentaciones. Pomodoro Timer: basada en la técnica Pomodoro, divide tu estudio en bloques de concentración y pequeños descansos. Es una forma simple de mantenerte enfocado sin agotarte mentalmente.

Con estas herramientas, no estudiarás más, sino mejor.