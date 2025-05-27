Aplicacions imprescindibles per a estudiants universitaris

Ser universitari significa aprendre a organitzar-te, rendir més i, sobretot, aprofitar bé el teu temps. En l'era digital, hi ha milers d'aplicacions que et poden fer la vida més fàcil, però… quines realment valen la pena?
Al Campus Virtual de la UOC ja tens tot el que cal per seguir el teu pla d'estudi, lliurar treballs i comunicar-te amb el professorat o companyes i companys. No obstant això, a vegades necessites anar una mica més enllà: eines que t'ajudin a combinar el calendari acadèmic amb la teva agenda laboral o personal, o que et serveixin per concentrar-te millor, planificar o desconnectar. En aquest article trobaràs una selecció d'aplicacions per a estudiants universitaris que t'ajudaran a treure el màxim partit al teu dia a dia.
Organització i gestió del temps
Mantenir l'ordre entre classes, treballs i exàmens pot ser un desafiament. Tenir clar què cal fer i quan convé fer-ho és la clau per evitar l'estrès. Aquestes aplicacions t'ajudaran a guanyar en claredat i control:
- Notion o Evernote. Són perfectes per centralitzar els teus apunts, idees i projectes. Pots crear blocs de text, llistes, imatges o enllaços, i tenir-ho tot connectat. Si ets més d'estructura visual, Notion t'encantarà; si prefereixes la simplicitat, Evernote és la teva aliada.
- Google Calendar o Todoist. Són imprescindibles per planificar tasques, recordatoris i dates de lliurament. Todoist et permet dividir grans projectes en petites accions, mentre que Calendar és ideal per tenir una visió global de la setmana o el mes.
- Forest. Si et costa resistir-te a mirar el mòbil cada dos minuts, aquesta aplicació ludifica la concentració. Cada vegada que inicies un període d'estudi, plantes un arbre virtual: si abandones la tasca, l'arbre s'asseca. Petits gestos que motiven grans resultats.
Usar una d'aquestes eines pot marcar la diferència entre anar apagant focs o sentir que portes les regnes del teu temps.
Estudi i productivitat
Estudiar no sempre consisteix a passar hores davant dels apunts, sinó a aprofitar cada minut amb estratègia. Aquestes aplicacions t'ajuden a fer-ho de manera més efectiva i sense tanta distracció:
- Quizlet. Transforma els teus apunts en targetes de memòria interactives per repassar conceptes clau des del mòbil o l'ordinador. Ideal per preparar exàmens o recordar termes específics.
- Grammarly o LanguageTool. Són les teves aliades si escrius en altres idiomes o vols cuidar la qualitat dels teus textos. T'ajuden a revisar l'ortografia, la gramàtica i l'estil, una cosa molt útil en treballs acadèmics o presentacions.
- Pomodoro Timer. Basada en la tècnica Pomodoro, divideix el teu estudi en blocs de concentració i petits descansos. És una manera simple de mantenir-te enfocat sense esgotar-te mentalment.
Amb aquestes eines, no estudiaràs més, sinó millor.
“Amb les aplicacions adequades, la teva vida universitària pot transformar-se: organitza millor el teu temps, estudia amb més focus i cuida el teu benestar sense perdre l'equilibri.”
Treball en equip i projectes
La col·laboració és una part essencial de la universitat, especialment quan els projectes es comparteixen entre persones amb diferents horaris o fins i tot de diferents ciutats. Aquestes aplicacions et permeten treballar de manera coordinada, com si tothom estigués a la mateixa taula:
- Google Drive o OneDrive. Et permeten crear, compartir i editar documents en temps real. Res de versions infinites d'un mateix arxiu: tothom accedeix al mateix document actualitzat.
- Trello o Asana. Són dues plataformes ideals per coordinar projectes. Cada tasca es pot assignar, se'n pot marcar l'estat o es pot indicar una data de lliurament. Visualitzes l'avanç de tot l'equip i evites confusions.
- Slack o Microsoft Teams. La comunicació és clau, i aquestes aplicacions la fan més fluida que el correu electrònic. Crea canals temàtics, comparteix arxius o reacciona a missatges, tot des d'un mateix espai.
Usar-les no només millora la productivitat del grup, sinó que també et prepara per al tipus de col·laboració que trobaràs en el món laboral.
Benestar i equilibri
Mantenir la concentració o la motivació és impossible si no cuides el teu benestar físic i mental. Les aplicacions següents t'ajudaran a recarregar energia i trobar equilibri entre l'estudi i la vida personal:
- Headspace o Calm. Són dues opcions excel·lents per practicar meditació guiada, respirar conscientment o aprendre a gestionar l'estrès. Perfectes per als dies de lliuraments o exàmens.
- MyFitnessPal o Adidas Running. Cuidar el teu cos és tan important com cuidar la teva ment. Aquestes eines t'ajuden a portar un control de la teva alimentació o de la teva activitat física. A més s'adapten al teu ritme i disponibilitat.
- Spotify o Pocket Casts. Escoltar música o pòdcasts pot ser una manera fantàstica de desconnectar o inspirar-te. Hi ha llistes de reproducció per concentrar-te, relaxar-te o motivar-te, segons el que necessitis en cada moment.
Dedicar uns quants minuts diaris al teu benestar no és perdre temps, sinó invertir en el teu rendiment.
Extra: estalvi i vida universitària
Ser estudiant implica aprendre a organitzar el teu temps, però també els teus recursos. És igual si estàs començant la teva primera carrera o si has decidit actualitzar la teva formació: la gestió econòmica forma part del teu desenvolupament personal i acadèmic.
- Fintonic o Revolut. Et permeten controlar els teus ingressos, despeses i pressupostos des del mòbil.
- Money Manager o YNAB (You Need A Budget). Ajuden a planificar les teves finances a curt i llarg termini.
- Splitwise. Continua sent útil si comparteixes despeses amb companyes o companys, encara que ara la pots complementar amb aplicacions més completes de control financer.
Gestiona els teus recursos, potencia les teves habilitats
I recorda que, com a estudiant de la UOC, no només et beneficies de la flexibilitat i les eines digitals del Campus, sinó que desenvolupes competències fonamentals per al teu futur professional: pensament crític, gestió del temps, autogestió, creativitat, gestió del canvi, habilitats TIC i capacitat per buscar fonts fiables. Totes són molt valorades en els processos de selecció i es potencien encara més quan domines altres eines digitals. En definitiva, aprendre a fer servir aquestes aplicacions és una manera de continuar ampliant les teves competències transversals.
Les eines adequades poden transformar la teva vida universitària: des de com t'organitzes fins a com gestiones les teves finances o cuides el teu benestar. No es tracta d'usar-les totes, sinó de trobar les que més encaixen amb tu.
T'agradaria saber més?
Rep les novetats sobre les teves àrees d'interès i els serveis i activitats de la universitat.