Así son los estudiantes del mejor MBA online de habla hispana del mundo

El sistema de enseñanza actúa como un disparador. En pocos sitios tú empiezas un curso en el que te dicen: «El temario es este: toma». Si tú te lo quieres leer, adelante; es como un salto contra la pared, pero adelante... Lo bueno es que te provoca inquietud: al no entender alguna cosa buscas más información, te cuestionas más las cosas, te organizas más o mejor.

Si alguien tiene dudas…, que se lance… La ventaja que tiene el hecho de estudiar online o en la UOC es que, si te has equivocado o te faltaba tiempo, puedes redimensionar las matrículas, puedes adaptar tu tiempo de entrega tratándolo previamente con el profesor o con el tutor.

No es una entidad monolítica en la que este es el aro y por aquí pasas. No. Es un acompañamiento total… No es un «lo vas a hacer así»; es un «hazlo como tú quieras bajo estos parámetros».