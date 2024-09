Així són els estudiants del millor MBA en línia de parla hispana del món

Xavier: "No és una entitat monolítica en la qual et diuen que aquí hi ha l'adreçador i tu hi has de passar. És un acompanyament total."

El sistema d'ensenyament actua com a disparador. En pocs llocs comences un curs en què et diuen: "El temari és aquest: té". Si tu te'l vols llegir, endavant; és com un salt contra la paret, però endavant... La part bona és que et provoca inquietud: quan no entens una cosa, busques més informació, et qüestiones més les coses, t'organitzes més o millor.

Si algú té dubtes, que s'hi llanci… L'avantatge que té el fet d'estudiar online o a la UOC és que, si t'has equivocat o et faltava temps, pots redimensionar les matrícules, pots adaptar el teu temps de lliurament parlant-ne prèviament amb el professor o amb el tutor.

No és una entitat monolítica en la qual et diuen que aquí hi ha l'adreçador i tu hi has de passar. No. És un acompanyament total… No és un "ho hauràs de fer així"; és un "fes-ho com tu vulguis sota aquests paràmetres".