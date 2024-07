Has conseguido tu propósito. Vas a comenzar (o ya lo has hecho) tus estudios universitarios y has decidido hacerlo online. Si hasta ahora tu experiencia formativa incluía clases presenciales, quizás te asalta una pregunta: ¿cómo se estudia a distancia?

Por nuestras aulas virtuales han pasado miles de alumnos desde 1994 y hemos aprendido mucho juntos acerca de estudiar online. Recopilamos en este artículo, hábitos y rutinas que tuvieron durante sus estudios en la UOC y que seguro te ayudarán en tu nueva meta.