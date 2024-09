Els nostres 9 consells per estudiar en línia

1. La motivació és fonamental

Ja sigui en línia o de manera presencial, el 100 % de l'èxit depèn de tu. Una actitud positiva, la perseverança i la disciplina són fonamentals perquè totes les hores d'estudi donin els seus fruits. Però no oblidis que els resultats no es veuen d'un dia per l'altre. Tingues paciència i posa't petits objectius que puguis aconseguir i que et facin mantenir la motivació. El camí es fa pas a pas!

2. L'organització, la teva aliada principal

Pots establir diverses estratègies per estudiar a distància: primer estudiar i després fer les activitats relacionades, fer-ho a la inversa, per temes, etc. Amb tot, és important que ho facis de manera organitzada i amb una rutina. Els nostres dos consells: intenta, sempre que puguis, no estudiar abans d'anar a dormir (el cansament et passarà factura), i tingues les dates de lliurament sempre a prop, no ho deixis per a l'últim moment. L'estrès et pot jugar una mala passada!

3. I el teu pitjor enemic: les distraccions

Potser aquest és un dels consells per estudiar en línia que sentiràs més cops, però també és un dels més difícils de posar en pràctica. Quan som a casa, podem tenir la temptació de donar un cop d'ull al mòbil, a les xarxes socials o a la tele, o fins i tot d'aprofitar per fer tasques domèstiques. Si ho fas, veuràs que el temps d'estudi esdevé molt menys productiu. Una hora, dues…, les que tu et marquis, però que siguin hores enfocades només al curs. En notaràs els resultats.

4. Descobreix el teu costat investigador

Si et limites a llegir els materials proposats i a fer les tasques que et demana el professor, podràs aprovar, però el procés d'aprenentatge serà monòton. Aprofundeix en els continguts buscant pel teu compte lectures, vídeos, blogs, etc., tant dels aspectes que et generin dubtes com de les qüestions que t'agradin més. A més, actualment podem accedir a mil fonts d'informació. Aprofita-les.

5. Treu partit del Campus Virtual

Al Campus Virtual, a part de tota la informació sobre tasques, exàmens, notes o lectures (que hauries de consultar sovint per estar al dia), també pots trobar altres seccions que et seran molt útils. Per exemple, al Campus Virtual de la UOC tens fòrums de discussió per conèixer els companys i compartir-hi dubtes i avenços. També tens accés a la Biblioteca, a la secció de notícies, a un apartat d'orientació professional personalitzada, etc.



6. Tens un bon ordinador i una bona connexió a internet?

Tens una gran motivació, t'has organitzat el temps i has guardat el mòbil en un calaix. Tot a punt per començar, però... els continguts de l'aula virtual no carreguen, l'ordinador es penja o et falten eines de programari per poder completar les activitats del curs. En aquesta situació, és gairebé segur que l'actitud positiva es transformarà en frustració.

Invertir en eines tecnològiques i en una bona connexió t'estalviarà temps i més d'un moment de desesperació o algun empipament.

7. Les tècniques d'estudi funcionen. Fes-les servir!

Entre les tècniques d'estudi a distància que pots fer servir, n'hi ha dues que es poden considerar fonamentals. És el cas de la tècnica Pomodoro, un mètode per administrar el temps que consisteix a treballar durant períodes de 25 minuts, sense interrupcions ni distraccions, i després fer descansos de cinc minuts. L'objectiu d'aquesta tècnica és establir metes i incrementar l'eficiència.

També pots crear esquemes o mapes conceptuals que t'ajudin a recordar, anar intercalant diferents matèries, etc. Tens opcions infinites!

8. Mens sana in corpore sano

Encara que siguem conscients de la gran importància de la salut, no és sobrer recordar bones pràctiques i hàbits de vida saludables: tenir una alimentació sana, fer exercici físic i dedicar temps a descansar i relaxar-nos.

El fet de cuidar-se i gaudir del dia a dia és vital per tenir energia per afrontar les hores d'estudi.

9. Espai de treball

És tan important tenir motivació i disposar d'un bon ordinador com treballar en un espai d'estudi en què et sentis a gust. Crea un lloc acollidor amb la comoditat d'una bona cadira i una bona il·luminació.

Estirar-te al llit o al sofà, encara que sigui una temptació, no és una bona opció. Opinem el mateix d'anar a una cafeteria.