A la UOC som natius digitals. Totalment online des que vam néixer el 1994. Si vens a estudiar amb nosaltres, tenim una mala notícia: no tenim cap cafeteria on puguis anar a prendre un cafè amb els teus companys i companyes de classe. Ah, i tampoc tenim jardins o zones comunitàries on anar a estudiar o a prendre l'aire entre classe i classe. Ara bé, també és cert que tampoc tenim classes.



Com es viu una universitat 100 % online? Doncs amb un Campus Virtual pensat perquè puguis fer el mateix que en una universitat tradicional. Però millorat i adaptat als nous temps. Vens a fer un tomb pel nostre Campus Virtual?