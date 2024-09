Pot ser que acabis el batxillerat i que vulguis continuar estudiant al teu ritme. Pot ser que tinguis ganes de canviar de feina o de millorar professionalment. O pot ser que coneguis els graus amb més sortides però encara no hagis decidit en quin centre vols estudiar. Tant fa les raons que tinguis per voler-te inscriure en una universitat online. Nosaltres et donarem tres arguments per triar la formació a distància.

Flexibilitat, autonomia i sense desplaçaments



Estudiar online té moltíssims avantatges. Aquestes són algunes de les claus del seu èxit:

Flexibilitat horària . Si et concentres més bé a la nit o si treballes vuit hores de dilluns a divendres. Si vols assistir a altres cursos o tens fills que has de cuidar. O potser els horaris de les universitats són incompatibles amb els teus hobbies. Amb el nostre model educatiu, tu tries quan i on vols estudiar. El nostre consell? Cerca un lloc silenciós i lluminós on puguis concentrar-te.

Més responsabilitat i autonomia . No et mentirem: per estudiar a distància, cal força de voluntat i motivació. La part positiva és que aprendràs a ser encara més responsable i autònom.

Sense fronteres. Viure a Nova York i estudiar en una universitat online de Barcelona o Madrid ja és possible. A més, s'han acabat els desplaçaments: ja et pots connectar des de casa!

La UOC, avalada internacionalment

Si a tots aquests beneficis, hi sumes estudiar en la primera universitat en línia del món, ben situada en els millors rànquings d'universitats i, a més, homologada pel Ministeri d'Educació, els avantatges es multipliquen!

El nostre model educatiu per estudiar és el nostre principal tret distintiu. Vols saber-ne més? T'expliquem com s'estudia a la UOC!

Model pedagògic propi i 100 % online

Des del 1994, volem ajudar cada estudiant a aconseguir les seves metes. Com? Amb una metodologia que s'adapta a la teva manera de viure i que potencia les teves habilitats perquè aconsegueixis el teu somni professional. És un mètode per estudiar online que millorem constantment gràcies a la recerca aplicada, la innovació i la incorporació de les últimes tendències en aprenentatge en línia. I, tot això, per a què? Doncs per oferir-te el millor ensenyament i augmentar les teves possibilitats d'aconseguir una bona feina.

Però, com és el model pedagògic de la UOC? Dona un cop d'ull a les característiques principals de la nostra metodologia 100 % online!

Mètode dinàmic i flexible . La nostra metodologia s'adapta i evoluciona constantment al mateix temps que evolucionen internet i la societat del coneixement. Ens adeqüem a les teves necessitats, així que no dependràs ni d'horaris ni d'espais: pots estudiar on i quan vulguis. A més, accediràs a una infinitat de recursos digitals per aprendre d'una manera molt dinàmica. Gaudeix d'una formació a la teva mida!

Avaluació contínua . Encara que vulguis, els estudis no els podràs deixar aparcats, ja que, a la UOC, l'avaluació és contínua. Des del primer dia, rebràs un calendari de lliuraments de cada assignatura perquè t'organitzis amb temps. Després de cada activitat, el docent t'enviarà un missatge personalitzat amb comentaris per millorar. No pararàs d'aprendre i d'avançar!

Treball col·lectiu amb la resta de companys i companyes . Encara que la UOC és una universitat online, tindràs un contacte permanent amb la resta de companys i companyes de cada assignatura, amb els quals mantindràs debats. A més, hauràs de fer treballs col·lectius per compartir punts de vista diferents. Si saps treballar en equip, triomfaràs en qualsevol professió!

Assessorament permanent . A distància, sí, però sempre acompanyat d'un professorat especialitzat que t'orientarà, et resoldrà els dubtes i et guiarà, i que fins i tot t'ajudarà a triar les assignatures més adequades a les teves necessitats. Mai et trobaràs sol o sola!

Casos reals. A més de facilitar l'adquisició de coneixements, proposem activitats pràctiques basades en casos reals que et prepararan per al món laboral. El futur és teu!

I, tot això, al Campus Virtual de la UOC, organitzat i personalitzat, perquè puguis accedir a tota la informació fàcilment i de manera intuïtiva. Està adaptat a tota mena de dispositius, i es divideix en cinc espais: Aules, Espai personal (expedient, pla d'estudis, recursos d'aprenentatge, etc.), Tràmits (matriculació, certificats…), Biblioteca i Més UOC, perquè participis en la vida universitària. No et venen ganes de provar-ho?

Ara que ja saps com és estudiar online a la UOC, descobreix el nostre Campus Virtual. Si vols apostar per una formació online amb nombrosos recursos d'aprenentatge, una col·laboració contínua amb els altres alumnes i un seguiment de l'equip docent, ja has vist que la UOC és la teva millor opció.