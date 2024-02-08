Tener conocimientos ya no basta. En el mundo laboral actual, gran parte de las oportunidades surgen gracias a las conexiones. Pero el networking no empieza cuando terminas tus estudios: empieza mucho antes.

En la UOC, estudiar significa también relacionarte con personas de perfiles muy diversos, compartir proyectos, colaborar a distancia y crear vínculos que pueden convertirse en aliados clave en tu carrera profesional. Aprender a construir y cuidar esa red profesional desde el primer día es una habilidad estratégica que puede abrirte muchas puertas en el futuro.

¿Por qué el networking es una competencia clave?

Construir una red de contactos no es solo "conocer gente" ni acumular nombres en una lista. Es una competencia que suma valor a tu perfil y favorece tu evolución profesional en varios sentidos:

Al establecer conexión con otras personas del sector, tienes más posibilidades de que te conozcan y te tengan en cuenta para nuevos proyectos, empleos o colaboraciones. Tienes acceso a oportunidades laborales. Muchas vacantes y movimientos profesionales se comparten primero por redes informales. Una buena red te permite enterarte antes de ofertas valiosas o proyectos interesantes.

En la diversidad está la riqueza. Tu red te conecta con otras perspectivas y te invita a colaborar y a explorar nuevos retos. Se valora en los procesos de selección. Cada vez más empresas buscan perfiles con habilidades relacionales y con la capacidad de generar contactos y de trabajar en red.

Como ves, el networking es mucho más que socialización: es un activo que puede marcar la diferencia en tu trayectoria.

Empezar desde la universidad: una ventaja silenciosa

Tal vez pienses que construir una red profesional solo tiene sentido para quienes ya tienen experiencia. Sin embargo, empezar en la universidad es una ventaja silenciosa que, con el tiempo, cobra mucho valor.

Diversidad de perfiles. En la UOC coincides con personas de diferentes edades, orígenes, trayectorias y objetivos. Esta pluralidad enriquece cada interacción y te permite sumar miradas complementarias.

La posibilidad de resolver retos académicos, organizar actividades o superar dificultades junto con otras personas te enseña el valor de la colaboración y cimenta la confianza, clave en cualquier red profesional. Conexión con docentes y alumnis. No solo tus compañeros son parte de la red: también puedes conectar con docentes y alumnis, lo que te permitirá ampliar tus horizontes hacia el mundo laboral y la especialización.

Aprovechar estos espacios y momentos es sembrar posibilidades para el futuro, aunque aún no tengas claro dónde quieres llegar.