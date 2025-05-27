Ja no n'hi ha prou amb el fet de tenir coneixements. En el món laboral actual, gran part de les oportunitats sorgeixen gràcies a les connexions. Però el networking no comença quan acabes els estudis: comença molt abans.
A la UOC, estudiar també vol dir relacionar-te amb persones de perfils molt diversos, compartir projectes, col·laborar a distància i crear vincles que es poden convertir en aliats clau en la teva carrera professional. Aprendre a construir i cuidar aquesta xarxa professional des del primer dia és una habilitat estratègica que et pot obrir moltes portes en el futur.
Per què el networking és una competència clau?
Construir una xarxa de contactes no significa només "conèixer gent" ni acumular noms en una llista. És una competència que suma valor al teu perfil i afavoreix la teva evolució professional en diversos sentits:
- Augmenta la teva visibilitat professional. Quan estableixes connexió amb altres persones del sector, tens més possibilitats que et coneguin i et tinguin en compte per a nous projectes, feines o col·laboracions.
- Tens accés a oportunitats laborals. Moltes vacants i moviments professionals es comparteixen primer per mitjà de xarxes informals. Una bona xarxa et permet assabentar-te abans d'ofertes valuoses o projectes interessants.
- Aprens d'altres persones. El fet d'escoltar, demanar i observar el que fan les persones que ja recorren el camí laboral suma aprenentatges pràctics i t'ajuda a detectar tendències.
- Generes sinergies i col·laboracions. En la diversitat hi ha la riquesa. La teva xarxa et connecta amb altres perspectives i et convida a col·laborar i a explorar nous reptes.
- Es valora en els processos de selecció. Cada vegada hi ha més empreses que busquen perfils amb habilitats relacionals i amb la capacitat de generar contactes i de treballar en xarxa.
Com veus, el networking és molt més que socialització: és un actiu que pot marcar la diferència en la teva trajectòria.
Començar des de la universitat: un avantatge silenciós
Potser penses que el fet de construir una xarxa professional només té sentit per a les persones que ja tenen experiència. No obstant això, començar a la universitat és un avantatge silenciós que, amb el temps, va agafant molt de valor.
- Diversitat de perfils. A la UOC coincideixes amb persones d'edats, orígens, trajectòries i objectius diferents. Aquesta pluralitat enriqueix cada interacció i et permet sumar mirades complementàries.
- Relacions duradores. El fet de compartir classes virtuals, fòrums, projectes i debats crea llaços de confiança i suport mutu. Aquests vincles, que al principi poden semblar "petits", acostumen a perdurar i a enfortir-se amb el pas dels anys.
- Experiències compartides. El fet de resoldre reptes acadèmics, organitzar activitats o superar dificultats juntament amb altres persones t'ensenya el valor de la col·laboració i consolida la confiança, clau en qualsevol xarxa professional.
- Connexió amb docents i alumnis. La teva xarxa no només està formada pels companys: també pots connectar amb docents i alumnis, fet que et permetrà ampliar horitzons cap al món laboral i l'especialització.
Aprofitar aquests espais i aquests moments és sembrar possibilitats per al futur, tot i que encara no tinguis clar on vols arribar.
“El networking, ben entès, consisteix a construir futur en comunitat i obrir-te portes des d'avui mateix”
Com es construeix una xarxa en entorns en línia com la UOC?
El networking digital funciona i s'entrena, fins i tot en plataformes 100 % virtuals com el campus de la UOC. Aquí tens algunes claus per fer-ho:
- Participa activament en fòrums i activitats col·laboratives. Fes preguntes, respon dubtes, i comparteix recursos i punts de vista. Aquesta presència activa et fa visible i accessible per a altres persones.
- Aprofita iniciatives com Alumni. La participació en activitats de la xarxa d'antics estudiants, així com en mentories i esdeveniments virtuals, és una manera senzilla de multiplicar connexions i aprendre directament de l'experiència professional d'altres persones.
- Suma't a esdeveniments temàtics. Les xerrades, els tallers o els seminaris virtuals reuneixen perfils amb interessos comuns i creen espais ideals per presentar-te, demanar i descobrir col·laboracions.
- Fes servir LinkedIn i plataformes de networking digital. Crea un perfil professional des del començament dels estudis i actualitza'l periòdicament. Connecta amb les persones amb qui comparteixis assignatures, projectes o interessos, i participa en grups relacionats amb el teu àmbit.
- Tingues cura de les teves interaccions. L'empatia i el respecte són la base per generar confiança. Un missatge cordial, un comentari valuós o un oferiment d'ajuda poden perdurar molt més que qualsevol currículum brillant.
Recorda: en l'entorn virtual, la teva marca personal es construeix dia a dia a través de les paraules, l'actitud i la capacitat d'aportar.
De contacte a col·laboració: mantenir i cuidar la xarxa professional
No es tracta només d'agregar persones, sinó de crear relacions significatives i mantenir-les al llarg del temps. Com ho pots aconseguir?
- Mantingues el contacte més enllà de l'aula. Felicita assoliments, comparteix recursos útils i interessa't genuïnament pels projectes i el desenvolupament professional de la teva xarxa.
- Ofereix ajuda abans de demanar-la. Una actitud proactiva, col·laborativa i generosa reforça la teva presència i et posiciona com algú en qui es pot confiar.
- Participa en comunitats professionals. Uneix-te a grups d'interès, fòrums i xarxes que tinguin presència fora de l'àmbit universitari. Aquests espais t'ajudaran a conèixer tendències i casos reals, i et permetran ampliar la teva xarxa de manera natural.
- Comunica el teu valor i els teus interessos. El fet de saber-te presentar, explicar què et motiva i en quines àrees pots aportar (o t'agradaria aprendre) és clau tant per crear noves relacions com per aconseguir que, arribat el moment, pensin en tu per a una oportunitat.
- Reforça la teva marca personal. Tot el que comparteixes, comentes o crees a les xarxes deixa rastre. Construeix la teva presència digital de manera coherent i autèntica, sempre amb respecte per la diversitat i la inclusió.
Recorda que les relacions professionals són, abans de res, relacions humanes. Es construeixen amb temps, confiança, empatia i una comunicació assertiva i transparent.
Fes que la xarxa professional sigui el teu passaport a l'èxit
La teva xarxa professional comença on comences tu, amb cada pas que fas dins la universitat i en els entorns virtuals. El fet d'aprendre, col·laborar i connectar amb altres persones des del principi pot marcar un abans i un després en el teu desenvolupament laboral.
A la UOC, no només et formes en l'àmbit acadèmic: també et prepares per al món real, on la capacitat de construir i cuidar vincles és tan valuosa com qualsevol títol. Sigues part activa de la teva comunitat, participa, escolta i comparteix. Fes de la diversitat la teva aliada i aposta per relacions basades en el respecte i l'ajuda mútua.
Construir una xarxa professional és una inversió que donarà fruits, no solament en oportunitats laborals, sinó també en aprenentatges, amistats i col·laboracions que t'acompanyaran tota la vida. Recorda: el networking, ben entès, significa construir futur en comunitat i obrir-te portes des d'avui mateix. Atreveix-te a fer el primer pas: el teu futur professional comença aquí i ara, juntament amb les persones amb qui recorres aquest camí.
