¿A qué se refieren las habilidades llamadas hard skills y soft skills?

Aunque nunca hayas oído hablar de estos términos, no te quepa la menor duda de que estás muy familiarizado o familiarizada con ellos. El significado en castellano de hard skills y de soft skills ya nos pone un poco en situación:

Hard Skills

Las hard skills se traducen como “habilidades duras” y son, de forma resumida, todos aquellos conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo. Para entenderlo mejor, allá va un ejemplo: si una empresa quiere contratar a un cirujano, elegirá a una persona que sepa de anatomía, de medicina y que esté especializada en operar.

Los conocimientos y habilidades que este cirujano ha adquirido gracias a su formación reglada son lo que le convertirá en un buen candidato. ¿Características de estas habilidades? Que son imprescindibles para realizar ese trabajo pero serían absolutamente inútiles en cualquier otro (¿os lo imagináis consiguiendo un trabajo de programador?).

Soft skills

Por otra parte, las soft skills se traducen como “habilidades blandas” y son aquellas características y habilidades personales y sociales que, aunque no sirven para el desarrollo técnico de un trabajo, hacen que este sea de mayor calidad. Estas habilidades no son específicas de un trabajo en particular, sino que son aplicables a una amplia variedad de situaciones laborales y personales. Incluyen aspectos como la comunicación, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo​.

Comparativa entre hard y soft Skills

Las hard skills son las capacidades técnicas y conocimientos específicos necesarios para realizar un trabajo, generalmente adquiridos a través de la educación formal y la formación, y son fáciles de medir y cuantificar. En contraste, las soft skills son habilidades interpersonales y sociales que mejoran la forma en que se realiza el trabajo y se interactúa con los demás. Estas habilidades se desarrollan a través de experiencias y la interacción con otras personas, y son más difíciles de evaluar y medir.

Las hard skills que te van a pedir para trabajar

Sobre todo, dominio de las habilidades técnicas requeridas para el puesto de trabajo. Parece una obviedad pero es que tan imprescindible es saber la parte teórica de tu trabajo como la parte práctica. Por esto muchas empresas se deciden por aquellos candidatos que hayan hecho prácticas, que vengan de FP o que tengan experiencia profesional.

Si tienes la posibilidad de establecer un convenio de prácticas entre tu centro de estudios y una empresa que necesite un becario o becaria, tendrás gran parte del terreno ganado.

Lo más importante de las habilidades duras es saber que hay que dejarlas muy claras en el CV para que el entrevistador tenga parte del trabajo hecho. Aquí te damos una pequeña lista de las hard skills que debes incluir en tu currículum:

Titulaciones específicas

Certificados de las formaciones regladas y no regladas

Idiomas que dominas

Herramientas que sabes manejar

Dominio de programas

Las soft skills que te harán ser mejor en el trabajo y en la vida

Las soft skills son habilidades que te sirven en el entorno laboral y en la vida en general. Estas habilidades se adquieren a lo largo de la vida y dependen mucho de tu familia, de tu entorno social y de tu propia personalidad. Pero esto no significa que sean inamovibles y no se puedan mejorar. De hecho, una de las grandes reivindicaciones de la neurociencia y la psicopedagogía del S. XXI es que las soft skills se fomenten en la escuela y formen parte de la educación reglada de una forma transversal.

Gestión del cambio: capacidad para adaptarse y prosperar en entornos de trabajo dinámicos y en constante evolución.

capacidad para adaptarse y prosperar en entornos de trabajo dinámicos y en constante evolución. Inteligencia emocional: habilidad para reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás.

habilidad para reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones y las de los demás. Comunicación: capacidad para transmitir ideas e información de manera clara y efectiva, tanto de forma verbal como escrita.

capacidad para transmitir ideas e información de manera clara y efectiva, tanto de forma verbal como escrita. Creatividad: aptitud para generar ideas novedosas y soluciones innovadoras.

aptitud para generar ideas novedosas y soluciones innovadoras. Liderazgo: habilidad para guiar, motivar y dirigir a un equipo hacia la consecución de objetivos.

habilidad para guiar, motivar y dirigir a un equipo hacia la consecución de objetivos. Habilidades digitales y tecnológicas: competencia para utilizar tecnologías digitales de manera eficiente y segura.

competencia para utilizar tecnologías digitales de manera eficiente y segura. Resolución de problemas complejos: capacidad para abordar y solucionar problemas difíciles de manera efectiva​.

Por qué es necesario desarrollar soft skills (aunque no se tenga un perfil directivo)

Desarrollar soft skills es esencial para cualquier trabajador, sin importar su posición en la empresa. Estas habilidades no solo aumentan la eficiencia y la calidad del trabajo, sino que también contribuyen a crear un entorno laboral más armonioso y productivo. Las soft skills son fundamentales para resolver conflictos, mejorar la comunicación y fomentar la colaboración en equipo, lo que puede resultar en una mayor satisfacción laboral y en oportunidades de crecimiento profesional.

UOC Skills Labs

Finalmente, para aquellos interesados en desarrollar sus soft skills, la UOC ofrece la UOC Skills Labs, una innovadora escuela de habilidades blandas que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mercado laboral moderno. Esta iniciativa no solo se enfoca en enseñar soft skills, sino que también se adapta continuamente a las necesidades cambiantes del mercado laboral, asegurando que los estudiantes estén siempre bien preparados para destacar en sus carreras profesionales.