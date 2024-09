A què es refereixen les habilitats anomenades hard skills i soft skills?

Encara que mai hagis sentit parlar d'aquests termes, no tinguis cap mena de dubte que hi estàs molt familiaritzat o familiaritzada. El significat en català de hard skills i de soft skills ja ens posa una mica en situació.

Hard Skills

Les hard skills es tradueixen com a "habilitats dures" i són, de manera resumida, tots aquells coneixements necessaris per exercir una feina. Perquè ho entenguis millor, te'n posem un exemple: si una empresa vol contractar un cirurgià, triarà una persona que sàpiga d'anatomia, de medicina i que estigui especialitzada a operar.

Els coneixements i les habilitats que el cirurgià ha adquirit gràcies a la seva formació reglada són el que el convertiran en un bon candidat. Quines són les característiques d'aquestes habilitats? Que són imprescindibles per fer la feina, però serien absolutament inútils en qualsevol altra (us les imagineu per aconseguir una feina de programador?).

Soft skills

D'altra banda, les soft skills es tradueixen com a "habilitats toves" i són aquelles competències socials i personals que faciliten la interacció eficaç i harmoniosa amb els altres. Aquestes habilitats no són específiques d'una feina en particular, sinó que són aplicables a una àmplia varietat de situacions laborals i personals. Inclouen aspectes com la comunicació, l'empatia i la capacitat de treballar en equip.

Comparativa entre hard i soft skills

Les hard skills són les capacitats tècniques i els coneixements específics necessaris per fer una feina, generalment adquirits a través de l'educació formal i la formació, i són fàcils de mesurar i quantificar. En contrast, les soft skills són habilitats interpersonals i socials que milloren la manera en què es fa la feina i s'interactua amb els altres. Aquestes habilitats es desenvolupen a través de les experiències i la interacció amb altres persones, i són més difícils d'avaluar i mesurar.

Les hard skills que et demanaran per treballar

Sobretot, el domini de les habilitats tècniques requerides per al lloc de treball. Sembla una obvietat, però és imprescindible saber tant la part teòrica de la feina com la part pràctica. Per això moltes empreses es decideixen per aquells candidats que hagin fet pràctiques, que vinguin d'FP o que tinguin experiència professional.

Si tens la possibilitat d'establir un conveni de pràctiques entre el teu centre d'estudis i una empresa que necessiti un becari o becària, tindràs gran part del terreny guanyat.

El més important de les habilitats dures és saber que cal deixar-les molt clares en el CV perquè l'entrevistador tingui part de la feina feta. Aquí et deixem una petita llista de les hard skills que has d'incloure al teu currículum:

Titulacions específiques.

Certificats de les formacions reglades i no reglades.

Idiomes que domines.

Eines que saps manejar.

Domini de programes.

Les soft skills que et faran ser millor a la feina i a la vida

Les soft skills són habilitats que et serveixen en l'entorn laboral i en la vida en general. Aquestes habilitats s'adquireixen al llarg de la vida i depenen molt de la teva família, del teu entorn social i de la teva pròpia personalitat. Però això, atenció, no significa que siguin inamovibles i no es puguin millorar. De fet, una de les grans reivindicacions de la neurociència i la psicopedagogia del segle xxi és que les soft skills es fomentin a l'escola i formin part de l'educació reglada d'una forma transversal.

Gestió del canvi: capacitat per adaptar-se i prosperar en entorns de feina dinàmics i en constant evolució.

capacitat per adaptar-se i prosperar en entorns de feina dinàmics i en constant evolució. Intel·ligència emocional: habilitat per reconèixer, comprendre i manejar les nostres pròpies emocions i les dels altres.

habilitat per reconèixer, comprendre i manejar les nostres pròpies emocions i les dels altres. Comunicació: capacitat per transmetre idees i informació de manera clara i efectiva, tant de forma verbal com escrita.

capacitat per transmetre idees i informació de manera clara i efectiva, tant de forma verbal com escrita. Creativitat: aptitud per generar idees noves i solucions innovadores.

aptitud per generar idees noves i solucions innovadores. Lideratge: habilitat per guiar, motivar i dirigir un equip cap a la consecució d'objectius.

habilitat per guiar, motivar i dirigir un equip cap a la consecució d'objectius. Habilitats digitals i tecnològiques: competència per utilitzar tecnologies digitals de manera eficient i segura.

competència per utilitzar tecnologies digitals de manera eficient i segura. Resolució de problemes complexos: capacitat per abordar i solucionar problemes difícils de manera efectiva.

Per què és necessari desenvolupar les soft skills (encara que no es tingui un perfil directiu)

Desenvolupar les soft skills és essencial per a qualsevol treballador, sense que importi la seva posició a l'empresa. Aquestes habilitats no sols augmenten l'eficiència i la qualitat de la feina, sinó que també contribueixen a crear un entorn laboral més harmoniós i productiu. Les soft skills són fonamentals per resoldre conflictes, millorar la comunicació i fomentar la col·laboració en equip, de la qual cosa poden resultar una major satisfacció laboral i oportunitats de creixement professional.

UOC Skills Lab

Finalment, per a aquells interessats a desenvolupar les seves soft skills, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix UOC Skills Lab, una innovadora escola d'habilitats toves que prepara els estudiants per afrontar els desafiaments del mercat laboral modern. Aquesta iniciativa no només s'enfoca a ensenyar soft skills, sinó que també s'adapta contínuament a les necessitats canviants del mercat laboral, assegurant que els estudiants estiguin sempre ben preparats per destacar en les seves carreres professionals.