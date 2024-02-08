Estudiar una carrera después del bachillerato: el mejor camino para tener más oportunidades laborales

Una de las opciones más habituales es estudiar una carrera después del bachillerato. La universidad abre puertas a profesiones que requieren una formación más profunda, y ofrece una visión amplia del sector que te interesa. Pero, dentro del mundo universitario, hay muchas vías según el tipo de bachillerato que hayas hecho.

Carreras después del bachillerato social

Si has cursado el bachillerato social, podrías orientarte a estudios relacionados con la economía, la empresa, la educación social o el derecho. Son áreas con una gran variedad de salidas profesionales.

Carreras después del bachillerato de humanidades

Las opciones van desde la filología o la historia hasta la filosofía o la comunicación. Son carreras que te permitirán desarrollar un pensamiento crítico y habilidades de comunicación muy valoradas en distintos sectores.

Carreras después del bachillerato tecnológico

La ingeniería, la informática, la arquitectura o la biotecnología son algunas de las áreas más atractivas si vienes del bachillerato tecnológico. Suelen tener alta empleabilidad y un gran abanico de especializaciones.

Carreras después del bachillerato de artes

Si lo tuyo es la creatividad, puedes formarte en diseño, música, bellas artes, moda o arte dramático. Son carreras con un enfoque práctico y una gran proyección en industrias culturales y creativas.

FP después del bachillerato: la opción ideal si buscas una formación práctica y directa

La FP después del bachillerato es perfecta si prefieres aprender una profesión de manera más práctica y con un enfoque directo al mercado laboral. En dos años puedes obtener un título oficial y, en muchos casos, hacer prácticas en empresas. Existen opciones en ámbitos tan variados como la sanidad, la informática, el turismo o la administración. Además, siempre puedes continuar tus estudios más adelante, si lo deseas.

Año sabático después del bachillerato: viaja, trabaja o haz voluntariado mientras descubres tu camino

Otra alternativa que cada vez gana más fuerza es tomarse un año sabático después del bachillerato. Lejos de ser tiempo perdido, puede convertirse en una experiencia muy enriquecedora: viajar, aprender idiomas, trabajar para ahorrar o hacer voluntariado son formas de crecer personalmente y descubrir qué te motiva antes de comprometerte con una carrera o formación concreta.