Terminas el bachillerato y, de repente, te encuentras ante un dilema que puede parecer enorme: qué hacer después del bachillerato. Es normal sentirse así. Por un lado, hay mil opciones: universidad, formación profesional, un año sabático…, y, por otro, quizá no tengas claro cuál es la mejor para ti. No te preocupes: no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Este artículo no pretende darte una lista interminable de detalles, sino abrirte un abanico de caminos para que descubras cuál encaja mejor con tu futuro. Y si después quieres ir un paso más allá, podrás descargarte nuestra guía gratuita con toda la información que necesitas para tomar la decisión con calma.
"No sé qué hacer después del bachillerato". ¿Te resuena esta frase?
Si te has repetido más de una vez eso de "después del bachillerato, ¿qué puedo hacer?" o "no sé qué hacer después del bachillerato", que sepas que no estás solo. Muchas personas pasan por la misma situación. La buena noticia es que hay alternativas para todo tipo de intereses: desde quienes tienen muy clara su vocación hasta quienes prefieren probar diferentes experiencias antes de decidir.
“Después del bachillerato no tienes que tener todas las respuestas, solo la curiosidad para descubrir tu camino.”
Estudiar una carrera después del bachillerato: el mejor camino para tener más oportunidades laborales
Una de las opciones más habituales es estudiar una carrera después del bachillerato. La universidad abre puertas a profesiones que requieren una formación más profunda, y ofrece una visión amplia del sector que te interesa. Pero, dentro del mundo universitario, hay muchas vías según el tipo de bachillerato que hayas hecho.
Carreras después del bachillerato social
Si has cursado el bachillerato social, podrías orientarte a estudios relacionados con la economía, la empresa, la educación social o el derecho. Son áreas con una gran variedad de salidas profesionales.
Carreras después del bachillerato de humanidades
Las opciones van desde la filología o la historia hasta la filosofía o la comunicación. Son carreras que te permitirán desarrollar un pensamiento crítico y habilidades de comunicación muy valoradas en distintos sectores.
Carreras después del bachillerato tecnológico
La ingeniería, la informática, la arquitectura o la biotecnología son algunas de las áreas más atractivas si vienes del bachillerato tecnológico. Suelen tener alta empleabilidad y un gran abanico de especializaciones.
Carreras después del bachillerato de artes
Si lo tuyo es la creatividad, puedes formarte en diseño, música, bellas artes, moda o arte dramático. Son carreras con un enfoque práctico y una gran proyección en industrias culturales y creativas.
FP después del bachillerato: la opción ideal si buscas una formación práctica y directa
La FP después del bachillerato es perfecta si prefieres aprender una profesión de manera más práctica y con un enfoque directo al mercado laboral. En dos años puedes obtener un título oficial y, en muchos casos, hacer prácticas en empresas. Existen opciones en ámbitos tan variados como la sanidad, la informática, el turismo o la administración. Además, siempre puedes continuar tus estudios más adelante, si lo deseas.
Año sabático después del bachillerato: viaja, trabaja o haz voluntariado mientras descubres tu camino
Otra alternativa que cada vez gana más fuerza es tomarse un año sabático después del bachillerato. Lejos de ser tiempo perdido, puede convertirse en una experiencia muy enriquecedora: viajar, aprender idiomas, trabajar para ahorrar o hacer voluntariado son formas de crecer personalmente y descubrir qué te motiva antes de comprometerte con una carrera o formación concreta.
¿Sigues atrapado en la indecisión posbachillerato? Descarga nuestra guía y descubre la mejor opción para ti
Elegir qué hacer después del bachillerato no es fácil, pero no tienes por qué hacerlo a ciegas. Hemos preparado una guía gratuita con toda la información que necesitas para entender cada opción, con sus pros, contras y salidas profesionales. Así podrás tomar una decisión con la seguridad de que es la mejor para ti.
