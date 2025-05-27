Acabes el batxillerat i, de sobte, et trobes davant un dilema que pot semblar enorme: què fer després del batxillerat. És normal sentir-se així. D'una banda, hi ha mil opcions: universitat, formació professional, un any sabàtic…, i, de l'altra, potser no tens clar quina és la millor per a tu. No et preocupis: no has de tenir totes les respostes ara mateix. Aquest article no pretén donar-te una llista interminable de detalls, sinó obrir-te un ventall de camins perquè descobreixis quin encaixa millor amb el teu futur. I si després vols anar un pas més enllà, podràs descarregar-te la nostra guia gratuïta amb tota la informació que necessites per prendre la decisió amb calma.
"No sé què fer després del batxillerat". Et ressona aquesta frase?
Si t'has repetit més d'una vegada això de "després del batxillerat, què puc fer" o "no sé què fer després del batxillerat", que sàpigues que no estàs sol. Moltes persones passen per la mateixa situació. La bona notícia és que hi ha alternatives per a tot tipus d'interessos: des de qui tenen molt clara la seva vocació fins als que prefereixen provar diferents experiències abans de decidir.
“Després del batxillerat no has de tenir totes les respostes, només la curiositat per a descobrir el teu camí.”
Estudiar una carrera després del batxillerat: el millor camí per tenir més oportunitats laborals
Una de les opcions més habituals és estudiar una carrera després del batxillerat. La universitat obre portes a professions que requereixen una formació més profunda, i ofereix una visió àmplia del sector que t'interessa. Però, dins del món universitari, hi ha moltes vies segons el tipus de batxillerat que hagis fet.
Carreres després del batxillerat social
Si has cursat el batxillerat social, podries orientar-te a estudis relacionats amb l'economia, l'empresa, l'educació social o el dret. Són àrees amb una gran varietat de sortides professionals.
Carreres després del batxillerat d'humanitats
Les opcions van des de la filologia o la història fins a la filosofia o la comunicació. Són carreres que et permetran desenvolupar un pensament crític i habilitats de comunicació molt valorades en diferents sectors.
Carreres després del batxillerat tecnològic
L'enginyeria, la informàtica, l'arquitectura o la biotecnologia són algunes de les àrees més atractives si vens del batxillerat tecnològic. Solen tenir una alta ocupabilitat i un gran ventall d'especialitzacions.
Carreres després del batxillerat d'arts
Si el teu fort és la creativitat, pots formar-te en disseny, música, belles arts, moda o art dramàtic. Són carreres amb un enfocament pràctic i una gran projecció en indústries culturals i creatives.
FP després del batxillerat: l'opció ideal si busques una formació pràctica i directa
L'FP després del batxillerat és perfecta si prefereixes aprendre una professió de manera més pràctica i amb un enfocament directe en el mercat laboral. En dos anys pots obtenir un títol oficial i, en molts casos, fer pràctiques en empreses. N’hi ha opcions en àmbits tan variats com la sanitat, la informàtica, el turisme o l'administració. A més, sempre pots continuar els teus estudis més endavant, si vols.
Any sabàtic després del batxillerat: viatja, treballa o fes voluntariat mentre descobreixes el teu camí
Una altra alternativa que cada vegada adquireix més força és prendre's un any sabàtic després del batxillerat. Lluny de ser un temps perdut, pot convertir-se en una experiència molt enriquidora: viatjar, aprendre idiomes, treballar per estalviar o fer voluntariat són maneres de créixer personalment i descobrir què et motiva abans de comprometre't amb una carrera o una formació concreta.
