La metodología UOC te permite hacer un poquito cada semana, un poquito cada día, y al final llegas, llegas, y además, sobre todo, llegas aprendiendo. No llegas de «me he aprendido esto la semana anterior, he hecho el examen, he sacado nota y ya no me acuerdo absolutamente de nada». No, esa no era mi realidad en la UOC.

A veces es complicado no tener ese trato personal, no conocer a la gente, no vernos las caras, pero también es mucho más productivo en ciertos aspectos el que la gente vaya mucho más al grano; y también he tenido contactos que a lo mejor no hubiera tenido en un espacio físico. He estado hablando con gente que ni siquiera vive en España y esto la verdad es que te abre una red de contactos muy interesante.

Gracias al máster, ahora, cuando abordamos investigaciones o abordamos ciertos temas que tienen que ver con derechos humanos, yo me siento más capacitado para tomar decisiones sobre ellos. Puedo opinar con total libertad, me siento más capacitado para entender todos los pros y contras de lo que se plantea. Y, por supuesto, en mi trabajo estoy mucho más seguro.