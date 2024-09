La metodologia UOC et permet fer una miqueta cada setmana, una miqueta cada dia, i al final hi arribes, hi arribes. I, a més, sobretot, hi arribes aprenent. No hi arribes en el sentit de "m'he après això la setmana anterior, he fet l'examen, he tret nota i ja no en recordo absolutament res". No, aquesta no era la meva realitat a la UOC.

A vegades, és complicat no tenir aquest tracte personal, no conèixer la gent, no veure'ns les cares, però també és molt més productiu, en certs aspectes, que la gent vagi molt més al gra; i també he tingut contactes que potser no hauria tingut en un espai físic. He estat parlant amb gent que ni tan sols viu a Espanya, i això la veritat és que t'obre una xarxa de contactes molt interessant.

Gràcies al màster, ara, quan abordem investigacions o abordem certs temes que tenen a veure amb drets humans, jo em sento més capacitat per prendre decisions que hi estiguin relacionades. Puc opinar amb llibertat total, em sento més capacitat per entendre tots els pros i els contres del que es planteja. I, per descomptat, en la meva feina estic molt més segur.