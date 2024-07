Aplica estos 5 tips para estudiar y trabajar al mismo tiempo

Cada vez son más las personas que se animan a seguir estudiando mientras trabajan. Y es que estudiar y trabajar se puede hacer solo hace falta motivación, constancia y organización. Si necesitas compatibilizar la vida laboral con la académica, prueba a poner en marcha los siguientes consejos para estudiar y trabajar a la vez:

1. Planifica tu tiempo y organiza tus objetivos

Si decides trabajar y estudiar a la vez, es importante que organices bien tus tareas para sacarle el máximo partido a tu agenda. Analiza el programa del curso y escribe todas las metas que quieres cumplir. Cuando hayas decidido los objetivos del curso, divídelos en tareas pequeñas y organízalas en el calendario. Cuanto más concretas y asequibles sean más fácil te resultará cumplirlas.

2. Aprovecha las nuevas tecnologías

Hoy en día existen numerosas aplicaciones que pueden facilitarte la vida si estás estudiando y trabajando a la vez: Squid, Evernote, Focus To-Do, Google Workspace, etc. La lista es muy larga así que seguro que entre estas aplicaciones encuentras la que se ajusta perfectamente a tus necesidades.

3. Intenta adaptar tu jornada laboral

Trabajar y estudiar a la vez es más sencillo si tienes una jornada laboral que se adapte a las circunstancias. Intenta hacer partícipe a tu empresa de tu situación, es posible que te concedan una reducción de jornada o que ajusten tus días libres a tu calendario de exámenes.

4. Escoge un plan de estudios flexible

Otro aspecto esencial para compatibilizar el trabajo con los estudios es saber escoger qué estudiar mientras trabajas. La formación online es la opción más utilizada por las personas que deciden estudiar y trabajar a la vez, ya que ofrece una mayor flexibilidad horaria. Sigue nuestros consejos para estudiar online.

Hoy en día, los estudios a distancia no solo te permiten estudiar inglés y trabajar, sino que te dan la posibilidad de realizar cualquier tipo de formación reglada. Estudiar online en la UOC te ofrece un gran abanico de posibilidades formativas, sin horarios ni clases magistrales: desde grados y másteres universitarios, hasta postgrados y seminarios especializados.

5. Reserva tiempo para ti mismo

Es fundamental que también te dediques tiempo a ti mismo. Hacerle un hueco a tus aficiones y a tus amigos te ayudará a desconectar y recargar pilas. Si aprendes a reservar tiempo para el ocio, verás que se puede trabajar y estudiar sin sucumbir al estrés.

Y sobre todo, no te fuerces más de la cuenta: se puede estudiar y trabajar, pero quizás estudiar dos carreras a la vez y trabajar es demasiado para tu agenda y para tu salud. Si ves que no llegas a todo, no tires la toalla y márcate unos objetivos más pequeños y asumibles. La clave del éxito para estudiar y trabajar a la vez es conseguir disfrutar de todo lo que haces.