Aplica aquests cinc tips per estudiar i treballar alhora

Cada vegada són més les persones que s'animen a continuar estudiant mentre treballen. I és que estudiar i treballar és possible. Només fa falta motivació, constància i organització. Si necessites compatibilitzar la vida laboral amb l'acadèmica, prova de posar en marxa aquests consells per estudiar i treballar alhora:



1. Planifica el temps i organitza els objectius que vols assolir

Si decideixes treballar i estudiar alhora, és important que organitzis bé les tasques que has de fer per treure el màxim profit de l'agenda. Analitza el programa del curs i escriu totes les metes que vols complir. Quan hagis decidit els objectius del curs, divideix-los en tasques petites i organitza-les amb el calendari. Com més concretes i assequibles siguin, més fàcil et serà complir-les.



2. Aprofita les noves tecnologies

Actualment, hi ha nombroses aplicacions que et poden facilitar la vida si estudies mentre treballes: Squid, Evernote, Focus To-Do, Google Workspace, etc. La llista és molt llarga, de manera que segur que entre aquestes aplicacions trobes la que s'ajusta perfectament a les teves necessitats.



3. Intenta adaptar la jornada laboral

Treballar i estudiar alhora és més senzill si tens una jornada laboral que s'adapti a les circumstàncies. Intenta fer partícip la teva empresa d'aquesta situació: és possible que et concedeixin una reducció de jornada o que t'ajustin els dies lliures al calendari d'exàmens.

4. Tria un pla d'estudis flexible

Un altre aspecte essencial per compaginar la feina amb els estudis és saber triar quins estudis vols fer mentre treballes. La formació en línia és l'opció més triada per les persones que decideixen estudiar i treballar alhora, ja que ofereix més flexibilitat horària.

Avui dia, els estudis a distància no solament et permeten estudiar anglès i treballar, sinó que et donen la possibilitat de fer qualsevol tipus de formació reglada. El fet d'estudiar en línia a la UOC t'ofereix un gran ventall de possibilitats formatives, sense horaris ni classes magistrals: des de graus i màsters universitaris fins a postgraus i seminaris especialitzats.

5. Reserva temps per a tu

A més d'estudiar i treballar, és fonamental que et dediquis temps. El fet de deixar un forat per a les teves aficions i per als amics t'ajudarà a desconnectar i a recarregar piles. Si aprens a reservar temps per a l'oci, veuràs que es pot treballar i estudiar sense sucumbir a l'estrès.

I, sobretot, no et forcis més del compte: es pot estudiar i treballar, però potser estudiar dues carreres alhora i treballar és massa per a la teva agenda i la teva salut. Si veus que no arribes a tot, no tiris la tovallola: marca't objectius més petits i assumibles. La clau de l'èxit per estudiar i treballar alhora és aconseguir gaudir de tot el que fas.