Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

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Próxima matrícula: abril 2027

Seminario Online de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

Presentación

Formación para transformar la práctica docente mediante la autoconciencia y el marco feminista. El curso ofrece herramientas para detectar desigualdades en el currículum, desmontar sesgos androcéntricos y eliminar estereotipos sexistas. El objetivo es transitar de la escuela mixta a un modelo de coeducación activa, convirtiendo al profesorado en agente de cambio por una igualdad real y justa.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

¿Por qué estudiar esta microcredencial en la UOC?

Si estudias este programa en la UOC, te especializarás en coeducación y obtendrás:

  • Dominio del marco normativo en materia de educación para la igualdad: identificarás los conceptos clave y el marco legal vigente de la coeducación para tu práctica.
  • Capacidad de análisis crítico: aprenderás a detectar sesgos de género en el currículum oculto, el sexismo en el lenguaje y la ausencia de referentes femeninos y el androcentrismo en el currículum explícito.
  • Prevención de la violencia: conocerás las formas de violencia contra las niñas y las mujeres y de abusos sexuales infantiles, así como los protocolos de detección escolar para prevenirlas.
  • Competencia transformadora: diseñarás propuestas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades en el aula.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    13 oct 2027

  • 100%

    Online

  • Duración

    2 meses

  • Idioma: Español, Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 2

  • Precio: 497,5 €

Metodología 100% online

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Acompañamiento personalizado

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Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

Plan de estudios

Contenidos

Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 50 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

  • Fundamentos y marco legal de la coeducación: introducción a los conceptos básicos de la coeducación, la evolución histórica y el análisis del marco normativo vigente que ampara la igualdad en los centros educativos.
  • Análisis del currículum oculto: identificación de las desigualdades entre hombres y mujeres, los estereotipos y los sesgos de género que operan en la socialización del alumnado y en la práctica docente diaria.
  • Revisión del currículum explícito y los materiales didácticos: herramientas para detectar el sexismo en el lenguaje, el androcentrismo y la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto y los recursos educativos.
  • La feminización de la enseñanza: estudio de la trayectoria de las mujeres en el ámbito educativo, el desplazamiento de los estudios feministas en la academia y su impacto en la estructura escolar actual.

Contenidos


Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 50 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

  • Fundamentos y marco legal de la coeducación: introducción a los conceptos básicos de la coeducación, la evolución histórica y el análisis del marco normativo vigente que ampara la igualdad en los centros educativos.
  • Análisis del currículum oculto: identificación de las desigualdades entre hombres y mujeres, los estereotipos y los sesgos de género que operan en la socialización del alumnado y en la práctica docente diaria.
  • Revisión del currículum explícito y los materiales didácticos: herramientas para detectar el sexismo en el lenguaje, el androcentrismo y la ausencia de referentes femeninos en los libros de texto y los recursos educativos.
  • La feminización de la enseñanza: estudio de la trayectoria de las mujeres en el ámbito educativo, el desplazamiento de los estudios feministas en la academia y su impacto en la estructura escolar actual.
  • Prevención y detección de violencias en la escuela: conocimiento de las diversas formas de violencia contra las mujeres y de abusos sexuales infantiles, así como el estudio de protocolos y herramientas de actuación en el entorno escolar.
  • Diseño de la práctica coeducativa transformadora: elaboración de propuestas y estrategias de intervención en el aula para fomentar la igualdad de oportunidades y crear entornos de aprendizaje libres de violencia.

Los y las estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que han realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de trabajo.

  • Comprender los fundamentos teóricos y el marco normativo de la coeducación, analizando su evolución histórica para aplicar correctamente la legislación vigente en materia de igualdad en los centros educativos.
  • Desarrollar la capacidad crítica para identificar desigualdades entre hombres y mujeres, estereotipos y sesgos de género que operan en el currículum oculto y en las dinámicas de socialización del alumnado.
  • Adquirir herramientas de evaluación de materiales didácticos que permitan detectar el sexismo en el lenguaje, el androcentrismo y la falta de referentes femeninos en el currículum explícito.
  • Analizar el impacto de la feminización de la enseñanza y el papel de los estudios feministas en la academia para entender la estructura escolar y la trayectoria de las mujeres en el ámbito educativo.

Objetivos


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de trabajo.

  • Comprender los fundamentos teóricos y el marco normativo de la coeducación, analizando su evolución histórica para aplicar correctamente la legislación vigente en materia de igualdad en los centros educativos.
  • Desarrollar la capacidad crítica para identificar desigualdades entre hombres y mujeres, estereotipos y sesgos de género que operan en el currículum oculto y en las dinámicas de socialización del alumnado.
  • Adquirir herramientas de evaluación de materiales didácticos que permitan detectar el sexismo en el lenguaje, el androcentrismo y la falta de referentes femeninos en el currículum explícito.
  • Analizar el impacto de la feminización de la enseñanza y el papel de los estudios feministas en la academia para entender la estructura escolar y la trayectoria de las mujeres en el ámbito educativo.
  • Capacitar en la prevención y la detección de la violencia, conociendo las diversas formas de violencia contra las niñas y las mujeres, así como los protocolos de actuación escolar existentes.
  • Diseñar propuestas coeducativas prácticas que transformen el clima del aula en un entorno igualitario, seguro y que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • ley de educación
  • diagnóstico de problemas educativos
  • análisis del sistema educativo
  • estudios de género
  • educación sexual

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

Estudio de caso

El estudiantado deberá analizar un caso, identificar los indicadores de riesgo presentes y determinar qué protocolos legales y herramientas de detección deberían haberse activado de acuerdo con el marco normativo vigente.

El estudio de caso permite trabajar a partir de situaciones problemáticas vinculadas a la realidad profesional, que requieren un análisis riguroso, reflexivo y contextualizado. El caso no ofrece soluciones cerradas, sino información y datos que favorecen la reflexión, el debate y la toma de decisiones fundamentadas.

Los casos se pueden plantear con una solución única o con varias posibilidades de intervención, y se pueden desarrollar tanto de forma individual como en equipo. Esta metodología favorece el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la aplicación del marco legal y la formulación de propuestas de actuación ajustadas al contexto.

Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que presenta al estudiantado una situación compleja o un problema abierto para el cual hay que buscar posibles soluciones.

Metodología


Estudio de caso

El estudiantado deberá analizar un caso, identificar los indicadores de riesgo presentes y determinar qué protocolos legales y herramientas de detección deberían haberse activado de acuerdo con el marco normativo vigente.

El estudio de caso permite trabajar a partir de situaciones problemáticas vinculadas a la realidad profesional, que requieren un análisis riguroso, reflexivo y contextualizado. El caso no ofrece soluciones cerradas, sino información y datos que favorecen la reflexión, el debate y la toma de decisiones fundamentadas.

Los casos se pueden plantear con una solución única o con varias posibilidades de intervención, y se pueden desarrollar tanto de forma individual como en equipo. Esta metodología favorece el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la aplicación del marco legal y la formulación de propuestas de actuación ajustadas al contexto.

Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que presenta al estudiantado una situación compleja o un problema abierto para el cual hay que buscar posibles soluciones. A partir del problema planteado, el estudiantado deberá identificar qué necesita saber, buscar información, analizarla y aplicarla para dar una respuesta argumentada y viable.

Esta metodología se basa en el descubrimiento, la experimentación, el razonamiento y la construcción progresiva del conocimiento. El estudiantado trabaja a partir de los recursos y los contenidos facilitados por el profesorado, así como otras fuentes que pueda consultar de forma autónoma.

Metodologías basadas en la investigación y el diseño

Esta metodología incorpora el estudiantado en un proceso de investigación aplicada y de diseño orientado a la mejora de una realidad educativa o social. Se basa en la identificación de una necesidad, el análisis del contexto, la formulación de preguntas u objetivos, el diseño de una propuesta de intervención y su posible evaluación.

En este curso, esta metodología se enmarca en el enfoque de la investigación-acción participativa, que promueve una investigación colaborativa orientada a la transformación social. Este enfoque implica la participación activa de las personas o los colectivos vinculados al contexto de estudio, de modo que el conocimiento se construye conjuntamente y con una finalidad práctica.

La metodología permite vincular teoría y práctica, fomentar la mirada crítica sobre la realidad educativa y desarrollar propuestas contextualizadas, inclusivas y orientadas a la mejora. También favorece competencias relacionadas con la investigación, el diseño, la planificación, la colaboración y la evaluación de procesos de intervención.

Aprendizaje basado en proyectos

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa en la que el estudiantado debe dar respuesta a un reto o una necesidad concreta elaborando un producto final. En este caso, el estudiantado debe diseñar un plan de coeducación de centro.

El desarrollo del proyecto implica varias fases de trabajo: diagnóstico inicial del contexto, fundamentación teórica sobre los conceptos de coeducación y escuela mixta, definición de objetivos, diseño de acciones, planificación de la implementación y propuesta de evaluación.

Esta metodología favorece el aprendizaje significativo, puesto que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos a una situación próxima a la práctica profesional. También potencia la capacidad de planificación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la creatividad y la resolución de problemas.

Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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