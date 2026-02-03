Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

Seminario Online de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora
Presentación
Formación para transformar la práctica docente mediante la autoconciencia y el marco feminista. El curso ofrece herramientas para detectar desigualdades en el currículum, desmontar sesgos androcéntricos y eliminar estereotipos sexistas. El objetivo es transitar de la escuela mixta a un modelo de coeducación activa, convirtiendo al profesorado en agente de cambio por una igualdad real y justa.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
¿Por qué estudiar esta microcredencial en la UOC?
Si estudias este programa en la UOC, te especializarás en coeducación y obtendrás:
- Dominio del marco normativo en materia de educación para la igualdad: identificarás los conceptos clave y el marco legal vigente de la coeducación para tu práctica.
- Capacidad de análisis crítico: aprenderás a detectar sesgos de género en el currículum oculto, el sexismo en el lenguaje y la ausencia de referentes femeninos y el androcentrismo en el currículum explícito.
- Prevención de la violencia: conocerás las formas de violencia contra las niñas y las mujeres y de abusos sexuales infantiles, así como los protocolos de detección escolar para prevenirlas.
- Competencia transformadora: diseñarás propuestas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades en el aula.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
13 oct 2027
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100%
Online
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Duración
2 meses
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Idioma: Español, Catalán
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 2
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Precio: 497,5 €
Metodología 100% online
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