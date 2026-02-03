Seminario de Educar para la Igualdad: Estrategias para una Práctica Coeducativa Transformadora

El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que presenta al estudiantado una situación compleja o un problema abierto para el cual hay que buscar posibles soluciones.

Los casos se pueden plantear con una solución única o con varias posibilidades de intervención, y se pueden desarrollar tanto de forma individual como en equipo. Esta metodología favorece el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la aplicación del marco legal y la formulación de propuestas de actuación ajustadas al contexto.

El estudio de caso permite trabajar a partir de situaciones problemáticas vinculadas a la realidad profesional, que requieren un análisis riguroso, reflexivo y contextualizado. El caso no ofrece soluciones cerradas, sino información y datos que favorecen la reflexión, el debate y la toma de decisiones fundamentadas.

El estudiantado deberá analizar un caso, identificar los indicadores de riesgo presentes y determinar qué protocolos legales y herramientas de detección deberían haberse activado de acuerdo con el marco normativo vigente.

Metodología

Estudio de caso

El estudiantado deberá analizar un caso, identificar los indicadores de riesgo presentes y determinar qué protocolos legales y herramientas de detección deberían haberse activado de acuerdo con el marco normativo vigente.

El estudio de caso permite trabajar a partir de situaciones problemáticas vinculadas a la realidad profesional, que requieren un análisis riguroso, reflexivo y contextualizado. El caso no ofrece soluciones cerradas, sino información y datos que favorecen la reflexión, el debate y la toma de decisiones fundamentadas.

Los casos se pueden plantear con una solución única o con varias posibilidades de intervención, y se pueden desarrollar tanto de forma individual como en equipo. Esta metodología favorece el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la aplicación del marco legal y la formulación de propuestas de actuación ajustadas al contexto.

Aprendizaje basado en problemas

El aprendizaje basado en problemas es una metodología activa que presenta al estudiantado una situación compleja o un problema abierto para el cual hay que buscar posibles soluciones. A partir del problema planteado, el estudiantado deberá identificar qué necesita saber, buscar información, analizarla y aplicarla para dar una respuesta argumentada y viable.

Esta metodología se basa en el descubrimiento, la experimentación, el razonamiento y la construcción progresiva del conocimiento. El estudiantado trabaja a partir de los recursos y los contenidos facilitados por el profesorado, así como otras fuentes que pueda consultar de forma autónoma.

Metodologías basadas en la investigación y el diseño

Esta metodología incorpora el estudiantado en un proceso de investigación aplicada y de diseño orientado a la mejora de una realidad educativa o social. Se basa en la identificación de una necesidad, el análisis del contexto, la formulación de preguntas u objetivos, el diseño de una propuesta de intervención y su posible evaluación.

En este curso, esta metodología se enmarca en el enfoque de la investigación-acción participativa, que promueve una investigación colaborativa orientada a la transformación social. Este enfoque implica la participación activa de las personas o los colectivos vinculados al contexto de estudio, de modo que el conocimiento se construye conjuntamente y con una finalidad práctica.

La metodología permite vincular teoría y práctica, fomentar la mirada crítica sobre la realidad educativa y desarrollar propuestas contextualizadas, inclusivas y orientadas a la mejora. También favorece competencias relacionadas con la investigación, el diseño, la planificación, la colaboración y la evaluación de procesos de intervención.

Aprendizaje basado en proyectos

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa en la que el estudiantado debe dar respuesta a un reto o una necesidad concreta elaborando un producto final. En este caso, el estudiantado debe diseñar un plan de coeducación de centro.

El desarrollo del proyecto implica varias fases de trabajo: diagnóstico inicial del contexto, fundamentación teórica sobre los conceptos de coeducación y escuela mixta, definición de objetivos, diseño de acciones, planificación de la implementación y propuesta de evaluación.

Esta metodología favorece el aprendizaje significativo, puesto que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos a una situación próxima a la práctica profesional. También potencia la capacidad de planificación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la creatividad y la resolución de problemas.