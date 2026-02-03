Seminari d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

Seminari Online d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora
Presentació
Formació per transformar la pràctica docent mitjançant l'autoconsciència i el marc feminista. El curs ofereix eines per detectar desigualtats en el currículum, desmuntar biaixos androcèntrics i eliminar estereotips sexistes. L'objectiu és transitar de l'escola mixta a un model de coeducació activa, convertint el professorat en agent de canvi per una igualtat real i justa.
No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre
Per què has d'estudiar aquesta microcredencial a la UOC?
Si estudies aquest programa a la UOC, t'especialitzaràs en coeducació i obtindràs:
- Domini del marc normatiu en matèria d'educació per a la igualtat: identificaràs els conceptes clau i el marc legal vigent de la coeducació per a la teva pràctica.
- Capacitat d'anàlisi crítica: aprendràs a detectar biaixos de gènere en el currículum ocult, el sexisme en el llenguatge i l'absència de referents femenins i l'androcentrisme en el currículum explícit.
- Prevenció de la violència: coneixeràs les formes de violència contra les nenes i les dones i d'abusos sexuals infantils, així com els protocols de detecció escolar per prevenir-les.
- Competència transformadora: dissenyaràs propostes educatives que garanteixin la igualtat d'oportunitats a l'aula.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
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Inici
13 d’oct. 2027
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100%
Online
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Durada
2 mesos
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Idioma: Català, Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 2
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Preu: 497,5 €
Metodologia 100% online
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