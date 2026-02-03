Seminari d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

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Propera matrícula: abril 2027

Seminari Online d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

Presentació

Formació per transformar la pràctica docent mitjançant l'autoconsciència i el marc feminista. El curs ofereix eines per detectar desigualtats en el currículum, desmuntar biaixos androcèntrics i eliminar estereotips sexistes. L'objectiu és transitar de l'escola mixta a un model de coeducació activa, convertint el professorat en agent de canvi per una igualtat real i justa.
Matrícula oberta

No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre

Microcredencials

Aquest seminari atorga una microcredencial.

Per què has d'estudiar aquesta microcredencial a la UOC?

Si estudies aquest programa a la UOC, t'especialitzaràs en coeducació i obtindràs:

  • Domini del marc normatiu en matèria d'educació per a la igualtat: identificaràs els conceptes clau i el marc legal vigent de la coeducació per a la teva pràctica.
  • Capacitat d'anàlisi crítica: aprendràs a detectar biaixos de gènere en el currículum ocult, el sexisme en el llenguatge i l'absència de referents femenins i l'androcentrisme en el currículum explícit.
  • Prevenció de la violència: coneixeràs les formes de violència contra les nenes i les dones i d'abusos sexuals infantils, així com els protocols de detecció escolar per prevenir-les.
  • Competència transformadora: dissenyaràs propostes educatives que garanteixin la igualtat d'oportunitats a l'aula.

Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques
  • Inici

    13 d’oct. 2027

  • 100%

    Online

  • Durada

    2 mesos

  • Idioma: Català, Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 2

  • Preu: 497,5 €

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Seminari d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

Pla d'estudis

Continguts

Aquest curs és de 2 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 50 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de dos mesos.

Continguts

  • Fonaments i marc legal de la coeducació: introducció als conceptes bàsics de la coeducació, l'evolució històrica i l'anàlisi del marc normatiu vigent que empara la igualtat als centres educatius.
  • Anàlisi del currículum ocult: identificació de les desigualtats entre homes i dones, els estereotips i els biaixos de gènere que operen en la socialització de l'alumnat i en la pràctica docent diària.
  • Revisió del currículum explícit i els materials didàctics: eines per detectar el sexisme en el llenguatge, l'androcentrisme i l'absència de referents femenins en els llibres de text i els recursos educatius.
  • La feminització de l'ensenyament: estudi de la trajectòria de les dones en l'àmbit educatiu, el desplaçament dels estudis feministes a l'acadèmia i el seu impacte en l'estructura escolar actual.

Continguts


Aquest curs és de 2 crèdits ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 50 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de dos mesos.

Continguts

  • Fonaments i marc legal de la coeducació: introducció als conceptes bàsics de la coeducació, l'evolució històrica i l'anàlisi del marc normatiu vigent que empara la igualtat als centres educatius.
  • Anàlisi del currículum ocult: identificació de les desigualtats entre homes i dones, els estereotips i els biaixos de gènere que operen en la socialització de l'alumnat i en la pràctica docent diària.
  • Revisió del currículum explícit i els materials didàctics: eines per detectar el sexisme en el llenguatge, l'androcentrisme i l'absència de referents femenins en els llibres de text i els recursos educatius.
  • La feminització de l'ensenyament: estudi de la trajectòria de les dones en l'àmbit educatiu, el desplaçament dels estudis feministes a l'acadèmia i el seu impacte en l'estructura escolar actual.
  • Prevenció i detecció de violències a l'escola: coneixement de les diverses formes de violència contra les dones i d'abusos sexuals infantils, així com l'estudi de protocols i eines d'actuació en l'entorn escolar.
  • Disseny de la pràctica coeducativa transformadora: elaboració de propostes i estratègies d'intervenció a l'aula per fomentar la igualtat d'oportunitats i crear entorns d'aprenentatge lliures de violència.

Els i les estudiants que superen aquest curs obtenen una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que han fet.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permet compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar-te formant.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar-ne la validació i el reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara a LinkedIn.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?.

Aquest curs correspon al nivell 7 del marc europeu de qualificacions (EQF), i equival a un nivell de màster.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

  • Comprendre els fonaments teòrics i el marc normatiu de la coeducació, analitzant-ne l'evolució històrica per aplicar correctament la legislació vigent en matèria d'igualtat als centres educatius.
  • Desenvolupar la capacitat crítica per identificar desigualtats entre homes i dones, estereotips i biaixos de gènere que operen en el currículum ocult i en les dinàmiques de socialització de l'alumnat.
  • Adquirir eines d'avaluació de materials didàctics que permetin detectar el sexisme en el llenguatge, l'androcentrisme i la falta de referents femenins en el currículum explícit.
  • Analitzar l'impacte de la feminització de l'ensenyament i el paper dels estudis feministes en l'acadèmia per entendre l'estructura escolar i la trajectòria de les dones en l'àmbit educatiu.

Objectius


Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.

  • Comprendre els fonaments teòrics i el marc normatiu de la coeducació, analitzant-ne l'evolució històrica per aplicar correctament la legislació vigent en matèria d'igualtat als centres educatius.
  • Desenvolupar la capacitat crítica per identificar desigualtats entre homes i dones, estereotips i biaixos de gènere que operen en el currículum ocult i en les dinàmiques de socialització de l'alumnat.
  • Adquirir eines d'avaluació de materials didàctics que permetin detectar el sexisme en el llenguatge, l'androcentrisme i la falta de referents femenins en el currículum explícit.
  • Analitzar l'impacte de la feminització de l'ensenyament i el paper dels estudis feministes en l'acadèmia per entendre l'estructura escolar i la trajectòria de les dones en l'àmbit educatiu.
  • Capacitar en la prevenció i la detecció de la violència, coneixent les diverses formes de violència contra les nenes i les dones, així com els protocols d'actuació escolar existents.
  • Dissenyar propostes coeducatives pràctiques que transformin el clima de l'aula en un entorn igualitari, segur i que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents: 

  • llei d'educació
  • diagnòstic de problemes educatius
  • anàlisi del sistema educatiu
  • estudis de gènere
  • educació sexual

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius.

Metodologia

Estudi de cas

L'estudiantat ha d'analitzar un cas, identificar-ne els indicadors de risc presents i determinar quins protocols legals i eines de detecció s'haurien d'haver activat d'acord amb el marc normatiu vigent.

L'estudi de cas permet treballar a partir de situacions problemàtiques vinculades a la realitat professional, que requereixen una anàlisi rigorosa, reflexiva i contextualitzada. El cas no ofereix solucions tancades, sinó informació i dades que afavoreixen la reflexió, el debat i la presa de decisions fonamentades.

Els casos es poden plantejar amb una solució única o amb diverses possibilitats d'intervenció, i es poden desenvolupar tant de manera individual com en equip. Aquesta metodologia afavoreix el pensament crític, la capacitat d'anàlisi, l'aplicació del marc legal i la formulació de propostes d'actuació ajustades al context.

Aprenentatge basat en problemes

L'aprenentatge basat en problemes és una metodologia activa que presenta a l'estudiantat una situació complexa o un problema obert per al qual ha de buscar possibles solucions.

Metodologia


Estudi de cas

L'estudiantat ha d'analitzar un cas, identificar-ne els indicadors de risc presents i determinar quins protocols legals i eines de detecció s'haurien d'haver activat d'acord amb el marc normatiu vigent.

L'estudi de cas permet treballar a partir de situacions problemàtiques vinculades a la realitat professional, que requereixen una anàlisi rigorosa, reflexiva i contextualitzada. El cas no ofereix solucions tancades, sinó informació i dades que afavoreixen la reflexió, el debat i la presa de decisions fonamentades.

Els casos es poden plantejar amb una solució única o amb diverses possibilitats d'intervenció, i es poden desenvolupar tant de manera individual com en equip. Aquesta metodologia afavoreix el pensament crític, la capacitat d'anàlisi, l'aplicació del marc legal i la formulació de propostes d'actuació ajustades al context.

Aprenentatge basat en problemes

L'aprenentatge basat en problemes és una metodologia activa que presenta a l'estudiantat una situació complexa o un problema obert per al qual ha de buscar possibles solucions. A partir del problema plantejat, l'estudiantat ha d'identificar què necessita saber, cercar informació, analitzar-la i aplicar-la per donar una resposta argumentada i viable.

Aquesta metodologia es basa en la descoberta, l'experimentació, el raonament i la construcció progressiva del coneixement. L'estudiantat treballa a partir dels recursos i els continguts facilitats pel professorat, així com d'altres fonts que pugui consultar de manera autònoma.

Metodologies basades en la recerca i el disseny

Aquesta metodologia incorpora l'estudiantat en un procés de recerca aplicada i de disseny orientat a la millora d'una realitat educativa o social. Es basa en la identificació d'una necessitat, l'anàlisi del context, la formulació de preguntes o objectius, el disseny d'una proposta d'intervenció i la seva possible avaluació.

En aquest curs, aquesta metodologia s'emmarca en l'enfocament de la recerca-acció participativa, que promou una recerca col·laborativa orientada a la transformació social. Aquest enfocament implica la participació activa de les persones o els col·lectius vinculats al context d'estudi, de manera que el coneixement es construeix conjuntament i amb una finalitat pràctica.

La metodologia permet vincular teoria i pràctica, fomentar la mirada crítica sobre la realitat educativa i desenvolupar propostes contextualitzades, inclusives i orientades a la millora. També afavoreix competències relacionades amb la recerca, el disseny, la planificació, la col·laboració i l'avaluació de processos d'intervenció.

Aprenentatge basat en projectes

L'aprenentatge basat en projectes és una metodologia activa en què l'estudiantat ha de donar resposta a un repte o una necessitat concreta elaborant un producte final. En aquest cas, l'estudiantat ha de dissenyar un pla de coeducació de centre.

El desenvolupament del projecte implica diverses fases de treball: diagnòstic inicial del context, fonamentació teòrica sobre els conceptes de coeducació i escola mixta, definició d'objectius, disseny d'accions, planificació de la implementació i proposta d'avaluació.

Aquesta metodologia afavoreix l'aprenentatge significatiu, ja que l'estudiantat aplica els coneixements adquirits a una situació propera a la pràctica professional. També potencia la capacitat de planificació, el treball en equip, la presa de decisions, la creativitat i la resolució de problemes.

Seminari d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari d'Educar per a la Igualtat: Estratègies per a una Pràctica Coeducativa Transformadora

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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