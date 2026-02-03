Seminario de Cómo escribir claro

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Seminario Online de Cómo escribir claro

Presentación

Cada día escribimos más. Internet ha hecho que nos comuniquemos mucho por escrito: enviamos por escrito mensajes personales, informes, peticiones o simples aclaraciones. Todos hemos aprendido a escribir en la escuela, pero cuando queremos comunicarnos, la escritura tiene reglas propias. No debe ser igual un mensaje dirigido a un amigo que a un cliente. Cuanto más conscientes seamos de por qué colocamos una palabra y no otra, controlaremos mejor la comunicación y lograremos alcanzar nuestros objetivos.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

Este seminario quiere ser un primer paso para pulir lo que escribimos y hacernos entender mejor. Su planteamiento resulta útil para profesionales y también para todos los que tienen que escribir algo para que otra persona lo lea y, sobre todo, lo entienda.

El curso se basa en un decálogo dividido en cinco puntos previos a la escritura y otros cinco exclusivamente prácticos: por dónde empezar, por qué las palabras cortas son más útiles o qué tipo de frases son más adecuadas. El curso se completa con ejercicios sobre cómo aplicar estas normas a casos concretos.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español, Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 248,75 €

Matricúlate ahora

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Seminario de Cómo escribir claro

Plan de estudios

Contenidos

Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 1 mes.
  • Escribir claro no es lo mismo que escribir bien
  • El lector manda
  • La cabeza, ordenada
  • Escribir no es fácil, tampoco es divertido
  • Hay que escribir, no demostrar que se sabe escribir
  • Para mejorar, hay que practicar
  • Si una palabra parece innecesaria, seguro que lo es
  • Si una palabra corta va bien, por qué poner una larga
  • La frase corta, la voz activa y afirmativa, el párrafo útil
  • El lenguaje debe ser definido, concreto
  • Releer, retocar, reescribir
  • Cómo se escribe claro

  Conocimientos previos

No son necesarios conocimientos previos para lograr los objetivos académicos de este curso.

 

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

Contenidos


Este curso es de 1 crédito ECTS, prevé una dedicación del estudiante de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de 1 mes.
  • Escribir claro no es lo mismo que escribir bien
  • El lector manda
  • La cabeza, ordenada
  • Escribir no es fácil, tampoco es divertido
  • Hay que escribir, no demostrar que se sabe escribir
  • Para mejorar, hay que practicar
  • Si una palabra parece innecesaria, seguro que lo es
  • Si una palabra corta va bien, por qué poner una larga
  • La frase corta, la voz activa y afirmativa, el párrafo útil
  • El lenguaje debe ser definido, concreto
  • Releer, retocar, reescribir
  • Cómo se escribe claro

  Conocimientos previos

No son necesarios conocimientos previos para lograr los objetivos académicos de este curso.

 

Los estudiantes que superen este curso obtendrán una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

 

Además, esta microcredencial te permite obtener el reconocimiento académico de 1 crédito en concepto de participación en actividades universitarias en caso de matricularte en una titulación de grado de la UOC.

Enlace al plan docente.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado de trabajo.
  • Una escritura más ordenada
  • Una capacidad mayor de síntesis
  • La habilidad para convencer por escrito
  • Un criterio más sólido para valorar la calidad de un texto

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales:

  • Estructurar bien un discurso
  • Controlar los argumentos por escrito
  • Descubrir el interés de un texto también por su estilo, no sólo por su contenido

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la clasificación europea de competencias, calificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

El curso utilizará como material básico de estudio el libro Cómo escribir claro, de Jordi Pérez Colomé, Editorial UOC.

Los ejercicios del curso serán sobre todo de dos tipos: identificar por qué una escritura es mejor que otra y practicar para afinar los tics y las manías de cada cual.
Seminario de Cómo escribir claro

Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Cómo escribir claro

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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