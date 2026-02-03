Seminario de Cómo escribir claro

Seminario Online de Cómo escribir claro
Presentación
Cada día escribimos más. Internet ha hecho que nos comuniquemos mucho por escrito: enviamos por escrito mensajes personales, informes, peticiones o simples aclaraciones. Todos hemos aprendido a escribir en la escuela, pero cuando queremos comunicarnos, la escritura tiene reglas propias. No debe ser igual un mensaje dirigido a un amigo que a un cliente. Cuanto más conscientes seamos de por qué colocamos una palabra y no otra, controlaremos mejor la comunicación y lograremos alcanzar nuestros objetivos.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
Este seminario quiere ser un primer paso para pulir lo que escribimos y hacernos entender mejor. Su planteamiento resulta útil para profesionales y también para todos los que tienen que escribir algo para que otra persona lo lea y, sobre todo, lo entienda.
El curso se basa en un decálogo dividido en cinco puntos previos a la escritura y otros cinco exclusivamente prácticos: por dónde empezar, por qué las palabras cortas son más útiles o qué tipo de frases son más adecuadas. El curso se completa con ejercicios sobre cómo aplicar estas normas a casos concretos.
Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Duración
1 mes
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Idioma: Español, Catalán
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 1
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Precio: 248,75 €
Metodología 100% online
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Acompañamiento personalizado
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