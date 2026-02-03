Seminario de Cómo escribir claro

Este seminario quiere ser un primer paso para pulir lo que escribimos y hacernos entender mejor. Su planteamiento resulta útil para profesionales y también para todos los que tienen que escribir algo para que otra persona lo lea y, sobre todo, lo entienda.

El curso se basa en un decálogo dividido en cinco puntos previos a la escritura y otros cinco exclusivamente prácticos: por dónde empezar, por qué las palabras cortas son más útiles o qué tipo de frases son más adecuadas. El curso se completa con ejercicios sobre cómo aplicar estas normas a casos concretos.

Este curso está orientado a mejorar estas competencias profesionales.