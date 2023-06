Seminari de Com escriure clar

Aquest seminari vol ser un primer pas per a polir el que escrivim i fer-nos entendre millor. El seu plantejament és útil per a professionals i també per a tots els que han d'escriure alguna cosa perquè una altra persona la llegeixi i, sobretot, l'entengui.

El curs es basa en un decàleg, dividit en cinc punts previs a l'escriptura i cinc punts exclusivament pràctics: per on cal començar, per què les paraules curtes són més útils o quin tipus de frases són més adequades. El curs es completa amb exercicis sobre com s'apliquin aquestes normes a casos concrets.