Seminari de Com escriure clar

Seminari Online de Com escriure clar
Presentació
Cada dia escrivim més. Internet ha fet que ens comuniquem molt per escrit: enviem per escrit missatges personals, informes, peticions o simples aclariments. Tots hem après a escriure a l'escola, però quan volem comunicar-nos, l'escriptura té regles pròpies. No ha de ser igual un missatge adreçat a un amic que a un client. Com més conscients siguem de per què col·loquem una paraula i no una altra, més bé controlarem la comunicació i aconseguirem assolir els nostres objectius.
No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre
Aquest seminari vol ser un primer pas per a polir el que escrivim i fer-nos entendre millor. El seu plantejament és útil per a professionals i també per a tots els que han d'escriure alguna cosa perquè una altra persona la llegeixi i, sobretot, l'entengui.
El curs es basa en un decàleg, dividit en cinc punts previs a l'escriptura i cinc punts exclusivament pràctics: per on cal començar, per què les paraules curtes són més útils o quin tipus de frases són més adequades. El curs es completa amb exercicis sobre com s'apliquin aquestes normes a casos concrets.
Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Català, Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 248,75 €
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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