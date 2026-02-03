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Seminari Online de Com escriure clar

Presentació

Cada dia escrivim més. Internet ha fet que ens comuniquem molt per escrit: enviem per escrit missatges personals, informes, peticions o simples aclariments. Tots hem après a escriure a l'escola, però quan volem comunicar-nos, l'escriptura té regles pròpies. No ha de ser igual un missatge adreçat a un amic que a un client. Com més conscients siguem de per què col·loquem una paraula i no una altra, més bé controlarem la comunicació i aconseguirem assolir els nostres objectius.
Matrícula oberta

No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre

Microcredencials

Aquest seminari atorga una microcredencial.

Aquest seminari vol ser un primer pas per a polir el que escrivim i fer-nos entendre millor. El seu plantejament és útil per a professionals i també per a tots els que han d'escriure alguna cosa perquè una altra persona la llegeixi i, sobretot, l'entengui.

El curs es basa en un decàleg, dividit en cinc punts previs a l'escriptura i cinc punts exclusivament pràctics: per on cal començar, per què les paraules curtes són més útils o quin tipus de frases són més adequades. El curs es completa amb exercicis sobre com s'apliquin aquestes normes a casos concrets.

Aquest curs s'orienta a millorar aquestes competències professionals.
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Català, Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 248,75 €

Matricula't ara

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Seminari de Com escriure clar

Pla d'estudis

Continguts

Aquest curs és de 1 crèdit ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 1 mes.

 

1. Escriure clar no és igual que escriure bé

2. El lector mana

3. El cap, ordenat

4. Escriure no és fàcil, tampoc no és divertit

5. Cal escriure, no demostrar que se sap escriure

6. Per a millorar, cal practicar

7. Si una paraula sembla innecessària, segur que ho és

8. Si una paraula curta hi va bé, per què n'hi posem una de llarga

9. La frase curta, la veu activa i afirmativa, el paràgraf útil

10. El llenguatge ha de ser definit, concret

11. Rellegir, retocar, reescriure

12. Escriure amb claredat  

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

 

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha realitzat.

Continguts


Aquest curs és de 1 crèdit ECTS, preveu una dedicació de l'estudiant de 25 hores (25 hores per crèdit) i té una durada de 1 mes.

 

1. Escriure clar no és igual que escriure bé

2. El lector mana

3. El cap, ordenat

4. Escriure no és fàcil, tampoc no és divertit

5. Cal escriure, no demostrar que se sap escriure

6. Per a millorar, cal practicar

7. Si una paraula sembla innecessària, segur que ho és

8. Si una paraula curta hi va bé, per què n'hi posem una de llarga

9. La frase curta, la veu activa i afirmativa, el paràgraf útil

10. El llenguatge ha de ser definit, concret

11. Rellegir, retocar, reescriure

12. Escriure amb claredat  

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per a assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

 

Els estudiants que superin aquest curs obtindran una microcredencial, una certificació signada electrònicament que acredita l'assoliment de les competències vinculades a la formació que ha realitzat.

Quines característiques té una microcredencial?

  • És una certificació en format digital i portable, que et permetrà compartir-la fàcilment amb ocupadors, si estàs buscant feina, o amb centres de formació, si vols demanar el reconeixement d'aquest curs per continuar formant-te.
  • Conté informació detallada i de valor sobre la formació obtinguda, amb l'objectiu de facilitar la seva validació i reconeixement per part de tercers.
  • La pots enllaçar fàcilment des del teu currículum i compartir-la a les xarxes socials, com ara LinkedIn.

A més, aquesta microcredencial et permet obtenir el reconeixement acadèmic de 1 crèdit en concepte de participació en activitats universitàries en cas de matricular-te en una titulació de grau de la UOC.

Per a més informació sobre les microcredencials, pots consultar la nostra pàgina Què són les microcredencials?

Pots consultar el pla docent del curs a través d’aquest enllaç.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

Aquest curs està orientat a adquirir competències professionals de caràcter pràctic i s'ha dissenyat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats actuals de la societat i el mercat de treball.
  • Una escriptura més ordenada
  • Una millor capacitat de síntesi
  • L'habilitat de convèncer per escrit
  • Un criteri més sòlid per a valorar la qualitat d'un text

Competències

Aquest curs forma part del catàleg de microcredencials de la UOC i certifica el desenvolupament de les competències professionals següents:

  • Estructurar bé un discurs
  • Controlar els arguments per escrit
  • Descobrir l'interès d'un text també pel seu estil, no solament pel seu contingut

Aquestes competències clau en el mercat de treball han estat definides a partir de la classificació europea de competències, qualificacions i ocupacions (ESCO), per tal de facilitar l'ocupabilitat i la mobilitat laboral, així com el reconeixement entre centres educatius

Metodologia

El curs utilitzarà com a material bàsic d'estudi el llibre Cómo escribir claro, de Jordi Pérez Colomé, Editorial UOC.
Seminari de Com escriure clar

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari de Com escriure clar

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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