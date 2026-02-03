Seminario de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Seminario Online de Multilingüismo en el Aula de Infantil
Presentación
Esta microcredencial ofrece estrategias a los docentes de educación infantil para fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela en un contexto multilingüe y multicultural. Se presentan los conceptos clave que hay que tener en cuenta, se aportan metodologías e intervenciones concretas, prácticas y basadas en la evidencia, y se profundiza en las actitudes docentes adecuadas para fomentar el desarrollo de la competencia oral en el alumnado de perfil multilingüe.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
Aprenderás estrategias prácticas y basadas en la evidencia para enseñar la lengua de la escuela a los niños con perfiles multilingües.
El curso se centra en la etapa de educación infantil, en la que muchos niños entran en contacto por primera vez con la lengua de la escuela.
Explorarás cómo diseñar e implementar actividades que fomenten la lengua de la escuela, poniendo en valor las lenguas familiares del niño y la riqueza multicultural de la escuela.
Entenderás la importancia de las actitudes docentes adecuadas para promover la competencia oral de los niños y su inmersión lingüística en un contexto multilingüe y multicultural.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Duración
2 meses
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Idioma: Catalán
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 2
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Precio: 497,5 €
Metodología 100% online
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