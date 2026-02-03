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Seminario Online de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Presentación

Esta microcredencial ofrece estrategias a los docentes de educación infantil para fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela en un contexto multilingüe y multicultural. Se presentan los conceptos clave que hay que tener en cuenta, se aportan metodologías e intervenciones concretas, prácticas y basadas en la evidencia, y se profundiza en las actitudes docentes adecuadas para fomentar el desarrollo de la competencia oral en el alumnado de perfil multilingüe.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

Microcredenciales

Este seminario otorga una microcredencial.

Aprenderás estrategias prácticas y basadas en la evidencia para enseñar la lengua de la escuela a los niños con perfiles multilingües.

El curso se centra en la etapa de educación infantil, en la que muchos niños entran en contacto por primera vez con la lengua de la escuela. 

Explorarás cómo diseñar e implementar actividades que fomenten la lengua de la escuela, poniendo en valor las lenguas familiares del niño y la riqueza multicultural de la escuela.

Entenderás la importancia de las actitudes docentes adecuadas para promover la competencia oral de los niños y su inmersión lingüística en un contexto multilingüe y multicultural.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    2 meses

  • Idioma: Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 2

  • Precio: 497,5 €

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Metodología 100% online

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Seminario de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Plan de estudios

Contenidos

Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

Entender los conceptos clave del aprendizaje de lenguas y los relacionados con:

  • Las diferencias entre el aprendizaje informal y formal.
  • Las particularidades de la etapa infantil (3-6).
  • Las particularidades de nuestro contexto sociolingüístico.
  • La distancia lingüística entre lenguas.
  • El valor de las diversas lenguas en la escuela.
  • La diferencia entre dificultades por adquisición y dificultades por trastorno.
  • La implementación de las intervenciones basadas en evidencias que fomenten el aprendizaje de la competencia oral en la etapa infantil.
  • La intervención del lenguaje oral y la conciencia fonológica.
  • La intervención narrativa (storytelling).
  • La importancia de las actitudes docentes a la hora de promover el aprendizaje de la lengua oral en la etapa infantil en un contexto multilingüe.

Contenidos


Este curso consta de 2 créditos ECTS, prevé una dedicación del estudiantado de 25 horas (25 horas por crédito) y tiene una duración de dos meses.

Contenidos

Entender los conceptos clave del aprendizaje de lenguas y los relacionados con:

  • Las diferencias entre el aprendizaje informal y formal.
  • Las particularidades de la etapa infantil (3-6).
  • Las particularidades de nuestro contexto sociolingüístico.
  • La distancia lingüística entre lenguas.
  • El valor de las diversas lenguas en la escuela.
  • La diferencia entre dificultades por adquisición y dificultades por trastorno.
  • La implementación de las intervenciones basadas en evidencias que fomenten el aprendizaje de la competencia oral en la etapa infantil.
  • La intervención del lenguaje oral y la conciencia fonológica.
  • La intervención narrativa (storytelling).
  • La importancia de las actitudes docentes a la hora de promover el aprendizaje de la lengua oral en la etapa infantil en un contexto multilingüe.

El estudiantado que supere este curso obtendrá una microcredencial, una certificación firmada electrónicamente que acredita la consecución de las competencias vinculadas a la formación que ha realizado.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable, que te permitirá compartirla fácilmente con empleadores, si estás buscando trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación obtenida, con el objetivo de facilitar su validación y su reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn.

Para más información sobre las microcredenciales, puedes consultar nuestra página ¿Qué son las microcredenciales?.

Este curso corresponde al nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones (EQF), equivalente a un nivel de máster.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de trabajo.

La microcredencial tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:

  • Comprender los conceptos clave relacionados con el aprendizaje de la lengua en los niños con perfil multilingüe en la etapa de educación infantil.
  • Reconocer las estrategias docentes que fomenten la lengua vehicular de la escuela en los niños con perfil multilingüe, identificando las que estén basadas en evidencias y sean adecuadas al contexto.
  • Poder aplicar intervenciones adecuadas y basadas en evidencias que fomenten la lengua vehicular de la escuela en la etapa infantil.
  • Asesorar sobre las estrategias docentes adecuadas en la etapa infantil para fomentar la lengua vehicular de la escuela, alineando la práctica profesional con las evidencias científicas.
  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, incorporar la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.

Objetivos


Este curso está orientado a adquirir competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y del mercado de trabajo.

La microcredencial tiene los siguientes objetivos de aprendizaje:

  • Comprender los conceptos clave relacionados con el aprendizaje de la lengua en los niños con perfil multilingüe en la etapa de educación infantil.
  • Reconocer las estrategias docentes que fomenten la lengua vehicular de la escuela en los niños con perfil multilingüe, identificando las que estén basadas en evidencias y sean adecuadas al contexto.
  • Poder aplicar intervenciones adecuadas y basadas en evidencias que fomenten la lengua vehicular de la escuela en la etapa infantil.
  • Asesorar sobre las estrategias docentes adecuadas en la etapa infantil para fomentar la lengua vehicular de la escuela, alineando la práctica profesional con las evidencias científicas.
  • Actuar de forma honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, incorporar la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional, y diseñar soluciones para la mejora de estas prácticas.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Enseñar lenguas.
  • Colaborar con el personal docente.
  • Enseñar contenido de clases de educación infantil.
  • Conocer los procedimientos en la educación infantil.
  • Aplicar la ética de investigación y los principios de integridad científica en las actividades de investigación.

Estas competencias clave en el mercado de trabajo se han definido a partir de la Clasificación europea de competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO), para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre centros educativos.

Metodología

Aprendizaje basado en problemas: se presenta una situación o un problema a los que el estudiantado debe buscar posibles soluciones. Se basa en la necesidad de descubrir, experimentar y razonar, partiendo de los recursos y los contenidos, facilitados por el profesorado o buscados por el estudiantado, que le permitan dar respuesta a la situación planteada. El planteamiento de los problemas es abierto, de forma que se facilita la libre resolución por parte del estudiantado.

Aprendizaje basado en retos: el estudiantado trabaja a partir de un desafío. Se plantean situaciones conflictivas genéricas próximas al estudiantado para que sean motivadoras y susciten nuevas ideas, y se facilita el uso de herramientas para resolverlas.
Seminario de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Profesorado

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

¿Tienes dudas? Damos respuesta a tus preguntas sobre nuestra oferta formativa, el modelo de aprendizaje o trámites, entre otros temas.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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