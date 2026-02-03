Seminario de Multilingüismo en el Aula de Infantil

Aprenderás estrategias prácticas y basadas en la evidencia para enseñar la lengua de la escuela a los niños con perfiles multilingües.

El curso se centra en la etapa de educación infantil, en la que muchos niños entran en contacto por primera vez con la lengua de la escuela.

Explorarás cómo diseñar e implementar actividades que fomenten la lengua de la escuela, poniendo en valor las lenguas familiares del niño y la riqueza multicultural de la escuela.

Entenderás la importancia de las actitudes docentes adecuadas para promover la competencia oral de los niños y su inmersión lingüística en un contexto multilingüe y multicultural.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.