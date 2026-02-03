Seminari de Multilingüisme a l'Aula d'Infantil

Seminari Online de Multilingüisme a l'Aula d'Infantil
Presentació
Aquesta microcredencial ofereix estratègies als docents d'educació infantil per fomentar l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua vehicular de l'escola en un context multilingüe i multicultural. Es presenten els conceptes clau que cal tenir en compte, s'aporten metodologies i intervencions concretes, pràctiques i basades en l'evidència, i s'aprofundeix en les actituds docents adequades per fomentar el desenvolupament de la competència oral en l'alumnat de perfil multilingüe.
No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre
- Aprendràs estratègies pràctiques i basades en l'evidència per ensenyar la llengua de l'escola als infants amb perfils multilingües.
- El curs se centra en l'etapa d'educació infantil, en què molts infants entren en contacte per primera vegada amb la llengua de l'escola.
- Exploraràs com dissenyar i implementar activitats que fomentin la llengua de l'escola, fent valer les llengües familiars de l'infant i la riquesa multicultural de l'escola.
- Entendràs la importància de les actituds docents adequades per promoure la competència oral dels infants i la seva immersió lingüística en un context multilingüe i multicultural.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Durada
2 mesos
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Idioma: Català
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 2
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Preu: 497,5 €
Metodologia 100% online
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