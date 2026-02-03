Seminario de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

El seminario se basará en el análisis de la estructura del pódcast para poder ejecutarlo. Es un curso práctico que tiene como objetivo pasar a la concreción a partir de cinco pasos: análisis, conceptualización, diseño, producción, posproducción y cierre del producto.

Cada fase de la producción irá acompañada de la revisión de ejemplos de productos sonoros del ámbito profesional.

Las etapas del curso cuentan con un acompañamiento cercano de la profesora, que es una profesional de la producción radiofónica.