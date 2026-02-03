Seminario de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

Seminario Online de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast
Presentación
El seminario abordará la metodología para producir un pódcast y profundizará en las diversas especialidades que integran la técnica radiofónica y de producción para formalizar un producto sonoro en este formato.
¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre
Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.
El formato pódcast ha generado un mercado de producción y consumo de contenidos sonoros muy dinámico e interesante para marcas y profesionales de los sectores más diversos. Las previsiones son que acabe mimetizándose con las plataformas de vídeo bajo demanda porque están "audificándose" los contenidos (hay quien afirma que hemos entrado en la era de la audificación). Conocer la gramática propia del formato es fundamental para conectar con audiencias interesadas en salud, cine, periodismo, cultura en general, música, etc.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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Duración
1 mes
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Idioma: Español
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Titulación: Propia
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Créditos ECTS: 1
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Precio: 248,75 €
Metodología 100% online
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