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Seminario Online de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

Presentación

El seminario abordará la metodología para producir un pódcast y profundizará en las diversas especialidades que integran la técnica radiofónica y de producción para formalizar un producto sonoro en este formato.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

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Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.

El formato pódcast ha generado un mercado de producción y consumo de contenidos sonoros muy dinámico e interesante para marcas y profesionales de los sectores más diversos. Las previsiones son que acabe mimetizándose con las plataformas de vídeo bajo demanda porque están "audificándose" los contenidos (hay quien afirma que hemos entrado en la era de la audificación). Conocer la gramática propia del formato es fundamental para conectar con audiencias interesadas en salud, cine, periodismo, cultura en general, música, etc.
  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 248,75 €

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Seminario de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

Plan de estudios

Contenidos

1. ¿Qué es un pódcast?

1.1. Diferencias entre un directo de radio, una retransmisión en directo y un pódcast

1.2. Formatos técnicos del pódcast

2. Estructura del pódcast

2.1. Guion

2.2. Escaleta

2.3. Audio

2.4. Narrativa

3. Pasos para diseñar un pódcast

3.1. Diseño de la estructura

4. Grabación

4.1. Equipo técnico

4.2. Programas de grabación y edición

4.3. Microfonía

5. Edición y posproducción

6. Cerrar el pódcast

6.1. Metaetiquetas

6.2. Archivar

6.3. Publicar

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

  • Capacitar a profesionales de la comunicación o aficionados de cualquier ámbito para la creación y producción de pódcast.
  • Profundizar en la creación sonora enfocada a narrativas radiofónicas.
  • Analizar la producción de los pódcast y entenderlos como herramientas comunicativas, creativas y educativas de la realidad contemporánea.

Competencias

  • Capacidad de desarrollo creativo en contenidos sonoros.
  • Capacidad para aplicar el pensamiento crítico en la construcción de proyectos.
  • Capacidad de planificación en estructuras multimedia.
  • Capacidad para entender todo el sistema de producción de un producto sonoro, desde su inicio hasta su divulgación pública.

Metodología

El seminario se basará en el análisis de la estructura del pódcast para poder ejecutarlo. Es un curso práctico que tiene como objetivo pasar a la concreción a partir de cinco pasos: análisis, conceptualización, diseño, producción, posproducción y cierre del producto.

Cada fase de la producción irá acompañada de la revisión de ejemplos de productos sonoros del ámbito profesional.

Las etapas del curso cuentan con un acompañamiento cercano de la profesora, que es una profesional de la producción radiofónica.
Seminario de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

Profesorado

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  • Ranking THE
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    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

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    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminario de Podcasting: diseño y ejecución de pódcast

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

Como estudiante de la UOC te puedes beneficiar de descuentos en tu matrícula. Consulta los descuentos disponibles.

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Preguntas Frecuentes

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

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17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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