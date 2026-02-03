Seminari de Podcàsting: disseny i execució de podcasts

Seminari Online de Podcàsting: disseny i execució de podcasts
Presentació
El seminari abordarà la metodologia per produir un pòdcast i aprofundirà en les diverses especialitats que integren la tècnica radiofònica i de producció per formalitzar un producte sonor en aquest format.
No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre
Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen.
El format pòdcast ha generat un mercat de producció i consum de continguts sonors molt dinàmic i interessant per a marques i professionals dels sectors més diversos. Les previsions són que s'acabi mimetitzant amb les plataformes de vídeo a la carta perquè s'estan "audificant" els continguts (hi ha qui afirma que hem entrat a l'era de l'audificació). Conèixer la gramàtica pròpia del format és fonamental per connectar amb audiències interessades en salut, cinema, periodisme, cultura en general, música, etc.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 248,75 €
Metodologia 100% online
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