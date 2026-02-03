Sol·licita informació
Campus
Online i sense horaris
Matrícula oberta: últims dies

Seminari Online de Podcàsting: disseny i execució de podcasts

Presentació

El seminari abordarà la metodologia per produir un pòdcast i aprofundirà en les diverses especialitats que integren la tècnica radiofònica i de producció per formalitzar un producte sonor en aquest format.
Matrícula oberta

No et perdis els nostres seminaris! Inici: 14 d'octubre

Seminaris UOC

Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen.

El format pòdcast ha generat un mercat de producció i consum de continguts sonors molt dinàmic i interessant per a marques i professionals dels sectors més diversos. Les previsions són que s'acabi mimetitzant amb les plataformes de vídeo a la carta perquè s'estan "audificant" els continguts (hi ha qui afirma que hem entrat a l'era de l'audificació). Conèixer la gramàtica pròpia del format és fonamental per connectar amb audiències interessades en salut, cinema, periodisme, cultura en general, música, etc.
  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 248,75 €

Matricula't ara

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Seminari de Podcàsting: disseny i execució de podcasts

Pla d'estudis

Continguts

1. Què és un pòdcast?

1.1. Diferències entre un directe de ràdio, una retransmissió en directe i un pòdcast

1.2. Formats tècnics del pòdcast

2. Estructura del pòdcast

2.1. Guió

2.2. Escaleta

2.3. Àudio

2.4. Narrativa

3. Passos per dissenyar un pòdcast

3.1. Disseny de l'estructura

4. Enregistrament

4.1. Equip tècnic

4.2. Programes d'enregistrament i edició

4.3. Microfonia

5. Edició i postproducció

6. Tancar el pòdcast

6.1. Metaetiquetes

6.2. Arxivar

6.3. Publicar

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

  • Capacitar professionals de la comunicació o aficionats de qualsevol àmbit per crear i produir pòdcasts.
  • Aprofundir en la creació sonora enfocada a narratives radiofòniques.
  • Analitzar la producció dels pòdcasts i entendre'ls com a eines comunicatives, creatives i educatives de la realitat contemporània.

Competències

  • Capacitat de desenvolupament creatiu en continguts sonors.
  • Capacitat per aplicar el pensament crític en la construcció de projectes.
  • Capacitat de planificació en estructures multimèdia.
  • Capacitat per entendre tot el sistema de producció d'un producte sonor, des de l'inici fins a la divulgació pública.

Metodologia

El seminari es basarà en l'anàlisi de l'estructura del pòdcast per poder-lo executar. És un curs pràctic que té com a objectiu passar a la concreció a partir de cinc passos: anàlisi, conceptualització, disseny, producció, postproducció i tancament del producte.

Cada fase de la producció anirà acompanyada de la revisió d'exemples de productes sonors de l'àmbit professional.

Les etapes del curs disposen d'un acompanyament proper de la professora, que és una professional de la producció radiofònica.
Seminari de Podcàsting: disseny i execució de podcasts

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari de Podcàsting: disseny i execució de podcasts

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

Veure descomptes
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?
logo uoc

En vols saber més?

Envia'ns les teves dades i descobreix tot el que vols saber.

Sol·licita informació