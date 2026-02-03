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Próxima matrícula: abril 2027

Seminario Online de Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Presentación

Las relaciones institucionales, más allá de incluir funciones de comunicación, protocolo, y organización y gestión de eventos, han adquirido un papel indispensable para cualquier organización: la relación directa y positiva, periódica y estable con otras organizaciones, grupos o instituciones que tienen o pueden tener influencia en su ámbito de trabajo.
Matrícula abierta

¡No te pierdas nuestros seminarios! Inicio: 14 de octubre

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Acelera tu conocimiento en los temas que te apasionan.

Cada vez son más las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que toman conciencia de la necesidad de desarrollar unas relaciones institucionales fluidas y estables en el tiempo con sus personas implicadas (stakeholders, agentes o grupos de interés y de influencia).

Desde esta nueva perspectiva, se empiezan a demandar perfiles profesionales específicos que vayan mucho más allá del clásico relaciones públicas o del jefe de protocolo. En este curso se facilitan los principales conocimientos sobre cuál es el papel de un responsable de relaciones institucionales. Por otra parte, se adquirirán las herramientas básicas para una correcta gestión de estas, entre las cuales destacan los principales elementos del protocolo y de la organización de eventos institucionales.
  • Inicio

    10 jun 2026

  • 100%

    Online

  • Duración

    1 mes

  • Idioma: Español, Catalán

  • Titulación: Propia

  • Créditos ECTS: 1

  • Precio: 248,75 €

Metodología 100% online

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Seminario de Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Plan de estudios

Contenidos

1. Las relaciones institucionales

1.1. Qué son las relaciones institucionales

1.2. Cómo se enmarcan las relaciones institucionales en la estrategia de una organización

1.3. El rol de la persona responsable de las relaciones institucionales en una organización

1.4. Principales herramientas de las relaciones institucionales

2. El protocolo

2.1. Qué es el protocolo

2.2. El tratamiento

2.3. La precedencia

2.4. Legislación (y fuentes) sobre protocolo

2.5. Reglas de oro en la precedencia

2.6. Variables protocolarias imprescindibles a tener en cuenta en la organización de acontecimientos

3.

Contenidos


1. Las relaciones institucionales

1.1. Qué son las relaciones institucionales

1.2. Cómo se enmarcan las relaciones institucionales en la estrategia de una organización

1.3. El rol de la persona responsable de las relaciones institucionales en una organización

1.4. Principales herramientas de las relaciones institucionales

2. El protocolo

2.1. Qué es el protocolo

2.2. El tratamiento

2.3. La precedencia

2.4. Legislación (y fuentes) sobre protocolo

2.5. Reglas de oro en la precedencia

2.6. Variables protocolarias imprescindibles a tener en cuenta en la organización de acontecimientos

3. La organización de acontecimientos institucionales

3.1. Elementos que se conjugan en un acontecimiento institucional

3.2. Temas a tener en cuenta previamente al acontecimiento

3.3. La logística del acontecimiento

3.4. El plus

3.5. Otros elementos complementarios

3.6. Después del acontecimiento  

Conocimientos previos

No son necesarios conocimientos previos para alcanzar los objetivos académicos de este curso.

Titulación

Superando este Seminario obtienes un Certificado UOC de Formación Continua.

Objetivos

  • Comprender y situar las relaciones institucionales en el marco estratégico de una organización
  • Conocer qué son las relaciones institucionales y aprender qué tareas lleva a cabo la persona que desarrolla este rol
  • Conocer las principales herramientas de trabajo y estrategias de actuación de la persona que desarrolla el rol de responsable de relaciones institucionales
  • Aprender y saber aplicar el protocolo institucional, sus normas y sus técnicas
  • Conocer las herramientas y adquirir las habilidades básicas para la organización y la gestión de eventos institucionales

Competencias

  • Planificación y organización: capacidad para priorizar y establecer líneas de actuación con el objetivo de cumplir los resultados esperados mediante una gestión eficaz del trabajo
  • Preocupación por el orden y la calidad: con el objetivo de reducir la incertidumbre con la insistencia en el detalle y en la claridad de tareas a realizar
  • Comunicación: habilidad de transmitir algo a alguien de manera clara y entendedora, ya sea vía escrita y/u oral, y a públicos diversos
  • Networking: habilidad de establecer contactos con un amplio abanico de personas, que les permite ayudarse mutuamente, en situaciones profesionales y personales

Metodología

  • Potenciación del trabajo cooperativo e interactivo en el aula, incluyendo el análisis de recursos docentes con discusiones guiadas
  • Estudio de casos
  • Fomentar la reflexión del propio proceso de aprendizaje mediante recursos, como pueden ser los dietarios, autoevaluación o la respuesta a comentarios de evaluación
  • Utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Seminario de Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Profesorado

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Seminario de Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Proceso de matrícula

Proceso de matrícula

  1. Formulario de matrícula

    Ve al apartado Matricúlate y rellena el formulario de matrícula del curso que hayas elegido.

  2. Formas de pago

    El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito al finalizar el proceso de matrícula. El precio de este programa será el vigente en el momento de formalizar la matrícula. Sujeto a revisión anual.

    Información sobre el desistimiento de matrícula

  3. Acceso al campus

    Una vez hecha la matrícula, recibirás las claves de acceso al campus. Te recomendamos que accedas para familiarizarte con el entorno. A lo largo del día del inicio de curso se activarán tus aulas virtuales en el campus.

  4. Precio y descuentos

    Consulta los descuentos de los que puedes beneficiarte. 

     

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos para los Seminarios, Cursos profesionalizadores, Programas de Desarrollo Profesional y el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Para Seminarios y Programas de Desarrollo Profesional, si puedes acogerte a alguno, en el momento de hacer la matrícula debes elegirlo en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de que puedas acogerte a más de uno, tendrás que elegir el más beneficioso. Si te interesa un Curso profesionalizador o el Curso de preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años, para saber si puedes acogerte a alguno de nuestros descuentos, déjanos tus datos de contacto y el departamento de asesoramiento al estudiante te informará.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

  • Comunidad UOC: 7 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has realizado en la UOC estudios de Asignaturas libres, del Centro de Idiomas Modernos, Seminarios de Desarrollo Continuo o una especialización. Si estáis estudiando un grado o máster universitario pero aún no os habéis titulado también se os aplicará el descuento de comunidad.
  • UOC Alumni: 10 % de descuento
    Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si os podéis acoger a alguno de los descuentos, lo tenéis que indicar en el momento de hacer la matrícula.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula. Más información.

Descuentos

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

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18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

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17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

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"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

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"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

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"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

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18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

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