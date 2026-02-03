Seminario de Relaciones institucionales, protocolo y organización de eventos

Cada vez son más las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que toman conciencia de la necesidad de desarrollar unas relaciones institucionales fluidas y estables en el tiempo con sus personas implicadas (stakeholders, agentes o grupos de interés y de influencia).

Desde esta nueva perspectiva, se empiezan a demandar perfiles profesionales específicos que vayan mucho más allá del clásico relaciones públicas o del jefe de protocolo. En este curso se facilitan los principales conocimientos sobre cuál es el papel de un responsable de relaciones institucionales. Por otra parte, se adquirirán las herramientas básicas para una correcta gestión de estas, entre las cuales destacan los principales elementos del protocolo y de la organización de eventos institucionales.