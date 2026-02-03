Seminari de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

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Propera matrícula: abril 2027

Seminari Online de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Presentació

Les relacions institucionals, a part d'incloure funcions de comunicació, protocol i organització i gestió d'esdeveniments, han adquirit un paper indispensable per a qualsevol organització: la relació directa i positiva, periòdica i estable, amb altres organitzacions, grups o institucions que tenen o poden tenir influència en el seu àmbit de treball.
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Accelera el teu coneixement en els temes que t'apassionen.

Cada cop són més les organitzacions, ja siguin públiques o privades, que prenen consciència de la necessitat de desenvolupar unes relacions institucionals fluides i estables en el temps amb les seves persones implicades (stakeholders, agents o grups d'interès i d'influència).

Des d'aquesta nova perspectiva, es comencen a demandar perfils professionals específics que vagin molt més enllà del clàssic relacions públiques o del cap de protocol. En aquest curs es faciliten els coneixements principals sobre quin és el paper d'un responsable de relacions institucionals. D'altra banda, s'adquiriran les eines bàsiques per a una correcta gestió d'aquestes, entre les quals destaquen els principals elements del protocol i de l'organització d'esdeveniments institucionals.
  • Inici

    10 juny 2026

  • 100%

    Online

  • Durada

    1 mes

  • Idioma: Català, Castellà

  • Titulació: Pròpia

  • Crèdits ECTS: 1

  • Preu: 248,75 €

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

    Pioners en e-learning i ara també en l'ús de la IA a les aules, apostant pel rigor acadèmic i el seu ús responsable, crític i ètic.

     

Seminari de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Pla d'estudis

Continguts

1. Les relacions institucionals

1.1. Què són les relacions institucionals

1.2. Com s'emmarquen les relacions institucionals en l'estratègia d'una organització

1.3. El paper de la persona responsable de les relacions institucionals en una organització

1.4. Principals eines de les relacions institucionals

2. El protocol

2.1. Què és el protocol

2.2. El tractament

2.3. La precedència

2.4. Legislació (i fonts) sobre protocol

2.5. Regles d'or en la precedència

2.6. Variables protocol·làries imprescindibles per tenir en compte en l'organització d'esdeveniments

3. L'organització d'esdeveniments institucionals

3.1. Elements que es conjuguen en un esdeveniment institucional

3.2. Temes per tenir en compte prèviament a l'esdeveniment

3.3. La logística de l'esdeveniment

3.4. El plus

3.5. Altres elements complementaris

3.6. Després de l'esdeveniment  

Coneixements previs

No són necessaris coneixements previs per assolir els objectius acadèmics d'aquest curs.

Titulació

Superant aquest Seminari obtens un Certificat UOC de Formació Contínua.

Objectius

  • Comprendre i situar les relacions institucionals en el marc estratègic d'una organització
  • Conèixer què són les relacions institucionals i aprendre quines tasques desenvolupa la persona que desenvolupa aquest paper
  • Conèixer les principals eines de treball i estratègies d'actuació de la persona que desenvolupa el paper de responsable de relacions institucionals
  • Aprendre i saber aplicar el protocol institucional, les normes d'aquest i les seves tècniques
  • Conèixer les eines i adquirir les habilitats bàsiques per a l'organització i la gestió d'esdeveniments institucionals

Competències

  • Planificació i organització: capacitat per prioritzar i establir línies d'actuació amb l'objectiu de complir els resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del treball
  • Preocupació per l'ordre i la qualitat: amb l'objectiu de reduir la incertesa amb la insistència en el detall i en la claredat de tasques per fer
  • Comunicació: habilitat de transmetre alguna cosa a algú de manera clara i entenedora, ja sigui per via escrita o oral, i a públics diversos
  • Networking: habilitat d'establir contactes amb un ampli ventall de persones, que els permet ajudar-se mútuament, en situacions professionals i personals

Metodologia

  • Potenciació del treball cooperatiu i interactiu a l'aula, incloent-hi l'anàlisi de recursos docents amb discussions guiades.
  • Estudi de casos.
  • Fomentar la reflexió del procés mateix d'aprenentatge mitjançant recursos, com poden ser els dietaris, l'autoavaluació o la resposta a comentaris d'avaluació.
  • Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
Seminari de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Professorat

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Seminari de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Procés de matrícula

Procés de matrícula

  1. Formulari de matrícula

    Ves a l'apartat Matricula't i emplena el formulari de matrícula del curs que hagis triat.

  2. Formes de pagament

    El pagament es fa amb targeta de crèdit o dèbit en acabar el procés de matrícula. El preu d'aquest programa serà el vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Subjecte a revisió anual.

    Informació sobre el desistiment de matrícula

  3. Accés al campus

    Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al campus. Et recomanem que hi accedeixis per familiaritzar-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de curs s'activaran les teves aules virtuals al campus.

  4. Preu i descomptes

    Consulta els descomptes dels quals et pots beneficiar.

     

Descomptes

La UOC ofereix un seguit de descomptes pels Seminaris, Cursos professionalitzadors, Programes de Desenvolupament Professional i el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys. Pels Seminaris i Programes de Desenvolupament Professional, si et pots acollir a algun, caldrà que en el moment de fer la matrícula el triïs en el desplegable de l’apartat Descomptes. En cas que et puguis acollir a més d’un, hauràs de triar el més beneficiós. Si t'interessa un Curs professionalitzador o el Curs de preparació per a la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i 45 anys, per a saber si pots acollir-te a algun dels nostres descomptes, deixa'ns les teves dades de contacte i el departament d'assessorament a l'estudiant t'informarà.

En cas d’aplicar-te un d’aquests descomptes en el moment de fer la matrícula, hauràs d’acreditar la condició de beneficiari presentant la documentació corresponent en el termini de deu dies naturals.

Els estudiants beneficiaris del títol de família nombrosa reconegudes per l’Estat espanyol o per l’organisme competent en la resta de països, tenen dret als següents descomptes, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15%.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte del 7’5%.  

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l’Estat espanyol, o el grau equivalent per qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (o els seus fills o cònjuges) que hagin estat reconeguts com a víctima d’actes terroristes per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Els estudiants (i els seus fills o filles dependents) que hagin estat reconeguts com a víctima de violència de gènere, per l’organisme competent en l’Estat espanyol, o de qualsevol altre país, tenen dret a un descompte del 15%.

Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d’Assignatures lliures, del Centre d’Idiomes Moderns, Seminaris de Desenvolupament Continu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a algun d’aquests descomptes ho heu d’indicar en el moment de fer la matrícula.

Si la teva empresa o organització té un acord amb la UOC, podràs beneficiar-te de descomptes i avantatges a la teva matrícula. Més informació.

Descomptes

Com a estudiant de la UOC et pots beneficiar de descomptes en la matrícula. Consulta els descomptes disponibles.

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Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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