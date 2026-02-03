Seminari de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments

Seminari Online de Relacions institucionals, protocol i organització d'esdeveniments
Presentació
Les relacions institucionals, a part d'incloure funcions de comunicació, protocol i organització i gestió d'esdeveniments, han adquirit un paper indispensable per a qualsevol organització: la relació directa i positiva, periòdica i estable, amb altres organitzacions, grups o institucions que tenen o poden tenir influència en el seu àmbit de treball.
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Cada cop són més les organitzacions, ja siguin públiques o privades, que prenen consciència de la necessitat de desenvolupar unes relacions institucionals fluides i estables en el temps amb les seves persones implicades (stakeholders, agents o grups d'interès i d'influència).
Des d'aquesta nova perspectiva, es comencen a demandar perfils professionals específics que vagin molt més enllà del clàssic relacions públiques o del cap de protocol. En aquest curs es faciliten els coneixements principals sobre quin és el paper d'un responsable de relacions institucionals. D'altra banda, s'adquiriran les eines bàsiques per a una correcta gestió d'aquestes, entre les quals destaquen els principals elements del protocol i de l'organització d'esdeveniments institucionals.
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Inici
10 juny 2026
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100%
Online
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Durada
1 mes
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Idioma: Català, Castellà
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Titulació: Pròpia
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Crèdits ECTS: 1
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Preu: 248,75 €
Metodologia 100% online
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Acompanyament personalitzat
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