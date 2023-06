Testimonios MBA UOC

"Cuando me matriculé en el Executive MBA de la UOC pensé que me esperaba un periodo largo de estudio y soledad, pero nada que ver con la realidad: he trabajado, sí, pero no más de lo que he disfrutado, y siempre sintiéndome muy acompañada por el equipo de profesores y tutores que dedican especial cuidado a este Executive MBA, culminándolo con una Business Week que es la guinda del pastel. Todo ello hace que cuando lo acabas quieras más".