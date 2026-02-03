Testimonios MBA UOC
Todas estas personas son graduadas y graduados que confiaron en la UOC y en sus MBAs. Conoce sus opiniones, sus impresiones e inspírate en ellas.
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"Cuando me matriculé en el Executive MBA de la UOC pensé que me esperaba un periodo largo de estudio y soledad, pero nada que ver con la realidad: he trabajado, sí, pero no más de lo que he disfrutado, y siempre sintiéndome muy acompañada por el equipo de profesores y tutores que dedican especial cuidado a este Executive MBA, culminándolo con una Business Week que es la guinda del pastel. Todo ello hace que cuando lo acabas quieras más".
Isabel M. López Gómez
"Mi objetivo inicial era capacitarme para optar a un mejor cargo directivo. Sorprendentemente durante el MBA descubrí que en realidad lo que quería era emprender un gran proyecto y hoy ya es una realidad".
Ángel Puertas Estivill
"Experiencia transformadora de alta intensidad en la que estarás acompañado por un equipo inspirador. Resultado, retorno de la inversión en una propuesta mejorada y diferencial de ti mismo".
Enrique Vázquez Corbatón
"Gracias a la UOC y a su método de aprendizaje a través de casos prácticos adquirí los conocimientos necesarios para afrontar los nuevos retos laborales que se me han presentado. Un MBA actualizado y enfocado a casos que surgen día a día trabajes en la empresa que trabajes; 100% recomendado. Para mí fue revelador en muchos aspectos".
Francesc Ramió Mier
"Lo que más destacaría del Máster es el enfoque práctico y la posibilidad de trabajar la toma de decisiones de todas las áreas de la empresa. La importancia dada al emprendimiento y a la innovación me ha permitido tener una visión más global de las diferentes formas de gestión".
Cristina Vico Ruiz
"El Executive MBA de la UOC, que ha superado todas mis expectativas tanto a nivel académico como organizativo, fue clave en mi desarrollo como profesional de los negocios internacionales durante la etapa en la que me encontraba. Destaco la Business Week y el valioso y también generoso feedback de los profesores a lo largo del Business Plan".
Joel Fornés Botias
"El MBA de la UOC me ha dado la oportunidad de profundizar en el mundo de la gestión empresarial desde una óptica transversal y actual a través de un método de aprendizaje donde se potencian habilidades clave como el liderazgo, la innovación y la comunicación. Para mí los múltiples debates y casos prácticos han sido la parte más enriquecedora".
Sonia Tuset Castro
"El MBA en negocios internacionales ha sido una experiencia personal y profesional única. Creo firmemente que una vez finalizado, ha abierto un nuevo horizonte, donde ha habido una transformación profesional desde el principio para desarrollar proyectos con una visión más global. El modelo UOC ha sido clave para su realización y agradezco a todo el equipo por el apoyo que me han brindado durante los 2 años que ha transcurrido el programa".
Carlos Codina Cia
"Yo creo que el MBA de la UOC es una herramienta, una gran herramienta de crecimiento profesional en y para el entorno de la dirección de empresas. La metodología de la UOC y el enriquecimiento mediante los debates con compañeros y profesores permiten acercarte, desde múltiples y diferentes puntos de vista, a las tareas de dirección, a crear sinergias y estrategias para preparar al equipo humano y a la empresa en sí para los cambios y los cambios de los cambios".
Jordi Català i López
"En un escenario económico cada vez más globalizado y dinámico, las habilidades de liderazgo de un ejecutivo marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. El Executive MBA de la UOC me ayudó a adquirir y consolidar los conocimientos fundamentales para el liderazgo de empresas y equipos. Gracias al entorno totalmente digital, al formato de los contenidos, la pedagogía utilizada y el background profesional de los compañeros, conseguí adquirir una visión global y aplicada a la resolución de problemas no solo en mi sector sino también en otros sectores".
Miquel Alimbau Comes
"¿Mi MBA? ¡La experiencia más potente de mi vida adulta! Más allá de una formación. Una oportunidad de un nuevo estilo de vida aunque tenga fecha de finalización. ¡No os perdáis la Business Week! La explicareis a vuestros nietos como una de vuestras batallitas de juventud. Por favor, ¿puedo repetir?. Gran equipo docente, grandes compañeros, inmejorable sistema compatible con nuestra vida laboral".
Ferran González Castellà
"La dinámica online del Máster Executive MBA es excelente para combinar con tu actividad profesional y a tu ritmo".
Carlos Guitart Ferrarons
"El MBA ha sido mucho más que una formación para incrementar el propio conocimiento: Te permite entender cómo funciona el mundo empresarial y te empodera para dar el salto a las posiciones de management en las empresas. Igualmente, el sistema telemático de aprendizaje de la UOC refuerza las dotes de organización y pensamiento global tan importantes para afrontar los cambios en un entorno global y de constante cambio".
Oriol Falqués Espinet